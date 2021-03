L'imaginaire mexicain de Blundetto sur "Gang Stories"

Publié le 30 mars 2021 à 14:15 par Guillaume Schnee

Après l'album "Good Good Things" le producteur Globe-trotter nous invite à un nouveau voyage mélodique pour la bande son du podcast "Gang Stories" dont le premier titre rêveur est à écouter en avant-première.

Il y a un an la plateforme Deezer lançait son podcast Gang Stories et invitait JoeyStarr à nous conter l'histoire des gangsters et de leurs bandes aux quatre coins de la planète . Après la Jamaïque avec Shower Posse, les États - Unis avec les Crips et le Brésil avec le Comando Vermelho, Gang Stories nous embarque au Mexique et sa région du Sinaloa . Dans le monde macho des Narcos, une femme est entrée dans la légende : Sandra Avila Beltran, surnommée “La Reine du Pacifique” .

C'est au producteur et multi - instrumentiste Maxime Guiguet aka Blundetto qu'a été confiée la bande originale de ce quatrième épisode . Une musique du mélodiste voyageur qui sort sous la forme d'un 45t chez Heavenly Sweetness et dont voici le premier titre; une ballade onirique et enivrante où cordes et cuivres mexicains dansent d'une même voix avec légèreté et gravité .

