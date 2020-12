"L’Hymne des Louves", le clip fascinant de Titi Zaro

Publié le 3 décembre 2020 à 16:42 par Catherine Carette

Entre maloya réunionnais, chanson française et créole, la transe sensuelle et militante d’Oriane Lacaille et Coline Linder se conjugue avec des musiciens de cœur.

Le nouveau disque de Titi Zaro, L'Hymne des Louves, est un hommage à l’engagement des femmes kurdes ; des combattantes face à l’Organisation de l’État islamique et à l’armée turque ; des artistes, journalistes, politiques, autrices, réalisatrices, étudiantes, paysannes, bergères . . . qui luttent contre le patriarcat et défendent les valeurs de nos humanités jusqu'à croupir dans les prisons surpeuplées d'Erdogan . Pour saluer la détermination de ces guerrières à construire un monde plus solidaire, Titi Zaro convoque la poésie et la transe d'un instrumentarium percussif . Le clip du titre éponyme met en scène une procession d'amazones des temps modernes en communion avec la nature qui se termine par un baptême de l'eau :

Cet album est dédié aux femmes qui de leurs courages, de leurs sueurs et de leurs sourires protègent la beauté du monde .

Pour conjurer leurs forces et leurs colères, les deux chanteuses et multi - instrumentistes ont convié Alexis HK, Vincent Segal, Nadia et Yamina Nid El Mourid (Lo’jo) , Freddy Boisliveau ( Monofocus ) , le groupe Vibrato ( La Fausse Compagnie ) , Yves - Henri Guillonnet, Antony Gatta, Julien Eil, Antoine David et Elisabeth Herault à partager leur musique et leur combat .

N’oublions pas qu'aux côtés d'autres prisonnières et prisonniers politiques, la chanteuse Nudem Durak est détenue à Bayburt pour avoir chanté le combat de son peuple .

En ce moment, dans le Nord - Est de la Turquie . Le motif de son inculpation n’est autre que d’avoir chanté dans sa langue maternelle, le Kurde . Si l'opinion publique ne se prononce pas elle y restera jusqu’en 2034… Coline Linder

Coline Linder est musicienne, auteure, compositrice, interprète, plasticienne ( peinture, gravure, sculpture… ) et réalisatrice . On la retrouve dans divers projets musicaux comme La Tribu des Femmes, le duo Elle et L’ouïe avec le musicien Yves Henry Guillonnet, le projet Femme Famn, le groupe Baïne Kahlo avec Freddy Boisliveau … Elle dirige aussi la compagnie Ouroboros .

Titi Zaro © Fabien Tijou

Chanteuse, percussionniste, auteure, compositrice, interprète, Oriane Lacaille joue et chante depuis l’âge de 13 ans dans les groupes de son père René Lacaille, ambassadeur de la musique réunionnaise . Elle est la complice de JereM dans le duo Bonbon Vodou . On l’a vu sur scène aux côtés Vincent Ségal, Fantazio, André Minvielle, Bob Brozman, Romane, Loïc Lantoine et Brigitte Fontaine, pour le spectacle Ô Brigitte de La Campagnie des Musiques à OuÏr . Elle fut aussi membre de La Tribu des femmes pour une création entre le Trio Lo'jo, Titi Zaro et Las Hermanas Caronni .

L’Hymne des Louves est sorti le 20 novembre sur le label NoMad Music

