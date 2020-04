L'hommage du guitariste Mama Sissoko à Ali Farka Touré

Publié le 29 avril 2020 à 13:55 par Guillaume Schnee

Le guitariste malien et sa Soul Family dévoilent un titre phare de l'album "Soul Mama" attendu le 15 mai.

Initié dans sa jeunesse par son oncle au jeu de ngoni et aux spécificités Bambaras par son oncle Djeli Baba Sissoko, Mama Sissoko dit Mama « Badema » à progressivement développé un style unique qui l'a propulsé au rang des grands musiciens de la musique malienne dont il est l'un des architectes méconnus . A la musique traditionnelle l'artiste a ajouté ses affinités avec le blues et la soul US diffusées sur les ondes à Bamako . Sur son album Soul Mama, annoncé le 15 mai sur le label Sans - commentaire, le guitariste rend un hommage vibrant à son vieil ami Ali Farka Touré avec qui il avait enregistré l'album culte Savane, puis tourné à travers la planète pendant plus de dix ans en trio avec Bassekou Kouyaté .

Je tenais à honorer la mémoire d’Ali Farka Touré, l’homme, et la relation privilégiée que j’ai eu avec lui pendant toutes ces années . C’est tout naturellement vers Zoumana Terreta, paix à son âme, au chant et monocorde ( comme Ali ) que je me suis tourné pour m’aider retranscrire l’intensité de nos échanges musicaux .

Sur ce titre Mama Sissoko et ses musiciens rendent ainsi un double hommage au regretté Farka Touré mais aussi à Zoumana Tereta, le maître absolu du Sokou, le violon malien à une corde, présent sur l'enregistrement de l'album et décédé le 15 mai 2017 . Une chanson qui illustre la modernité et la générosité de cette album Soul Mama, produit et mixé par Vincent Dorléans comme un album de soul africaine avec ce grain particulier pour la basse, le traitement des choeurs ou l'intervention de l'orgue groove de Manjul Souletie ou la rythmique de la batterie jazz de Makan Camara .

Cet album remarquable est un projet autour de l'amitié mais aussi de la famille car outre le duo instrumental guitare - djeli ngoni proposé par l'oncle et le neveu, les titres révèlent une véritable Soul Family avec la présence des enfants de Mama Sissoko : Djessou Sissoko, la benjamine, perle vocale, Madou Sissoko, excellent chanteur également, Modibo Sissoko bassiste chez Salif Keita, Diawoyé Sissoko chanteur, Awa et Kadiatou Sissoko aux choeurs . . .