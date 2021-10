"Llave de tu corazon", l'odyssée vibrante de Juan Carmona

Publié le 5 octobre 2021 à 12:22 par Catherine Carette

Le maître de la guitare flamenca dévoile un titre de son album en hommage au musicien poète Zyriab auquel on attribue l’invention de la musique arabo-andalouse.

Grande figure du flamenco, guitariste autodidacte ( Grand Prix Charles Cros, plusieurs nominations aux Latin Grammy Awards, Grand Prix Paco de Lucia, Grand prix Zyriab des virtuoses ) Juan Carmona a pour habitude de parcourir le monde et de réunir les peuples avec sa musique . Pour son douzième album Zyriab 6 . 7, il retrace le voyage de Zyriab, musicien, poète, astronome, géographe, modiste et gastronome du XIe siècle qui, partant de Bagdad, a parcouru 6 . 743 kilomètres pour rejoindre Cordoue, faisant escale le long de la méditerranée d’oasis en caravansérail . Le titre Llave de tu corazon à découvrir en avant - première est chanté par El Pele sur les nappes de cordes de l'Istanbul Strings :

Pour illustrer ce voyage Juan Carmona a invité des artistes emblématiques des pays où Zyriab a fait escale : Ibrahim Maalouf ( Liban ) , Wissam Joubran ( Palestine ) , Naseer Shamma ( Irak ) , Duquende, Dorantes, El Pele ( Espagne ) , Ptit Moh, Youba Adjrad ( Algérie ) , Rachid Zeroual ( Maroc ) , Bijan Chemirani ( Iran ) .

Tombé amoureux de la guitare dès l'âge de sept ans, à force de voir son oncle en jouer lors des fêtes familiales, Juan Carmona n'a cessé d'explorer toutes les musiques, du classique au jazz en passant par les musiques brésiliennes, indiennes, algériennes, turques . . . Toujours ancré dans la tradition, le guitariste et directeur artistique du festival Les Nuits Flamencas d'Aubagne, s'inspire de ses rencontres pour créer une musique qui parle au cœur . Ici il est question d'exil, d'errance et aussi d'accueil, de fraternité, de tendresse et de toutes ces rencontres singulières qui nourrissent l'inspiration . Un bel album qui met en lumière les cultures du flamenco et de Méditerranée orientale .

"Quel plaisir de participer à cet album qui mélange tout plein de musiques que j’aime, avec une sincérité et une authenticité rare . Quand on écoute ta musique Juan, on sent que c’est le cœur qui parle avec virtuosité". I . Maalouf

Tous les morceaux de l'album sont composé par Juan Carmona sauf la reprise de Mundo Ideal - Ya Rayah de Rachid Taha .

Zyriab 6 . 7 sort le 12 novembre

En concert :

01/10/2021 Mallemor

08/10/2021 Aix - en - provence

09/10/2021 Marmande

28/10/2021 Nice

29/10/2021 La Ciotat

19/11/2021 Rognac

