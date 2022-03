"Kouyou Kouyou", le groove extatique de Moktar Gania & Gnawa Soul

Publié le 24 mars 2022 à 17:31 par Catherine Carette

Entre tradition et modernité, reliant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, le groupe du joueur de guembri dévoile le clip d'un premier album enivrant.

Moktar Gania, maître héritier du savoir, figure emblématique de la musique gnaouie (tout comme son père, le grand Maâlem Boubker et son frère Mahmoud Gania) a enregistré à Essaouira, sa ville natale, un premier album de douze titres conçus avec Anoir Ben Brahim et Yacine Benali, mixé à Austin (Texas) par Chris Shaw, masterisé au studio Métropolis à Londres par Tony Cousins. Leur musique conjugue le groove africain des Gnawas avec les mélodies orientalisantes du Maghreb et de la World Music planétaire.

L'attrait exercé par la musique Gnawa sur les musiciens occidentaux ne date pas d'aujourd'hui. "Pour les musicologues et nombre de musiciens afro-américains de Jazz, de Blues, ou de World, précise un communiqué, leur culture, leurs rituels, leurs rythmes, leurs incantations sont considérés comme une « source vive de la musique africaine »". Au studio d'enregistrement Planet Essaouira, le désir était de prolonger cette ouverture sur le monde. La fusion des genres entre Moktar Gania, le compositeur et guitariste Anoir Ben Brahim (fils de feu Hamid Ben Brahim) et le percussionniste arrangeur Yacine Ben Ali a fait germer une transe libératoire enrichie par les personnalités musicales d'invités comme le guitariste Jean-Marie Ecay, la saxophoniste Géraldine Laurent et la chanteuse israélienne d’origine marocaine Neta El Kayam, qui explore les passerelles entre pop, jazz, électro et rythmes d’Afrique du Nord.

L'album Gnawa Soul sort chez Universal Music le 20 mai. En concert à Paris au New Morning le 17 juin 2022 : Ben Arsenal DJ worldbeat de Philadelphie assurera un " Oriental DJ-Set " en after-show.

