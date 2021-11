À Kinshasa, le grand tour de Montparnasse Musique

Publié le 23 novembre 2021 à 09:02 par Ghislain Chantepie

Le producteur Nadjib Ben Bella et le DJ sud-africain Aero Manyelo dévoilent un nouveau clip en forme de défilé hypnotique où s’invite le légendaire orchestre Konono N°1.

Paris a beau être la capitale de la mode, elle est encore loin d’être celle de la Sape . Pour découvrir les racines véritables du fameux mouvement de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes ( SAPE ) , il faut se rendre à près de 8000 km de là au cœur du chaudron bouillonnant de Kinshasa . C’est dans les souks et sur les toits de la capitale congolaise que le duo Montparnasse Musique a ainsi choisi de tourner les images de son nouveau clip Makonda, un extrait de son fringuant premier EP publié à la rentrée .

Derrière le blaze parigo de ce tandem mystérieux se cachent le producteur franco - algérien Nadjib Ben Bella et le dj sud - africain Aero Manyelo . Ces deux - là ont choisi de travailler ensemble après s’être rencontré par hasard non loin de la gare Montparnasse, alors que Manyelo venait de jouer à Paris avec Spoek Mathambo pour une date de son duo Batuk . Ensemble, ils ont publié en septembre dernier un premier disque prometteur composé de cinq morceaux d’une dance - music mêlant les basses de la house aux traditions musicales congolaises, et qui forme un lointain hommage, tout autant qu’une possible suite impulsive, à la légendaire aventure Congotronics.

Et de fait, pour parfaire le titre Makonda qui conclut leur premier EP, les deux Montparnasse Musique ont invité en studio le fameux orchestre Konono N°1, né à l’origine de l’idée géniale d’électrifier le likembé, ce piano à pouces congolais . L’esprit de leur transe fusionnelle plane bel et bien sur ce morceau entêtant, et illustré aujourd’hui par ce clip relevé où s’illustrent des créateurs du collectif Baloko . Des artistes de rue qui subliment leurs vêtements aux inspirations ancestrales dans une chorégraphie hypnotique et qui brave l’espace - temps .

