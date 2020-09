James Stewart invite Ayuune Sule sur le captivant "Atlantic River Drive"

Publié le 9 septembre 2020 à 07:56 par Catherine Carette

C'est parti pour un voyage réjouissant mené par le passionné des musiques de l’Atlantique Noir dans son nouvel EP attendu le 23 octobre.

Membre du collectif Palmwine Records, Dj résident, programmateur des soirées Black Atlantic Club du Sucre de Lyon, de l'Opéra Underground, de Grrrnd Zero . . . James Stewart n’a pas son pareil pour dénicher des pépites de la diaspora africaine et des perles métissées qui ont leurs racines sur ce continent .

Après son premier EP Cotonou sur le label suisse Alma Negra où l’on retrouve notamment Peter Solo de Vaudou Game à la voix, il revient avec Atlantic River Drive qui comprend deux singles et deux remixes réunissant le chanteur et joueur de kologo ghanéen Ayuune Sule, le claviériste de The Bongo Hop, l'ancien saxophoniste de Vaudou Game, le bassiste de Supergombo, le beatmaker Twani et le maestro du groove global Simbad . En avant - première, découvrez le clip animé aux voix enivrantes du tout premier single :

Le producteur et percussionniste James Stewart, séduit par le grain et la profondeur de la voix très blues d'Ayuune Sule, l'a convié au studio de Bruno Patchworks ( Voilaaa, Mr . President, Da Break) où il réalisait des arrangements à l'énergie live sur ses morceaux qu’il envisage comme un trait d’union entre le kologo ghanéen et une approche plus occidentale de l’écriture musicale .

Ayuune Sule - Photo de Dorothea Schuter

Si Atlantic River Drive ( en référence au titre du livre de Paul Gilroy, repère incontournable pour les études des diasporas ) est un coup de chapeau de James Stewart aux riches échanges culturels entre l’Afrique et ses diasporas, son album est aussi un écrin privilégié pour évoquer sa condition d’homme et de père comme sur le titre Where Are We Going? ( qui sort le 9 octobre ) . Ses mots chantés en frafra par Ayuune Sule évoquent l'urgence pour tout un chacun ( e ) , de "chérir les communautés humaines dans lesquelles nous évoluons alors même que le futur de nos sociétés demeure largement incertain" .

"Atlantic River Drive" sort le 23 octobre sur le label parisien Mawimbi Records