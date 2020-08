"J’ai Traversé La Mer" le gwoka éternel d'Edmony Krater

Publié le 6 août 2020 à 13:07 par Guillaume Schnee

Edmony Krater / DR

Grande figure avant-gardiste de la musique antillaise, le chanteur et trompettiste guadeloupéen sort un nouvel album aussi festif que militant et poétique autour de cette identité musicale qu'il réinvente depuis plus de quarante ans.