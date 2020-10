"Home", le chant profond de Djely Tapa

Publié le 12 octobre 2020 à 12:10 par Catherine Carette

Avec le nouveau clip de son album "Barokan" aux accents RnB et neo-soul, l'ambassadrice féministe de la musique mandingue futuriste rend hommage à son héritage africain.

Après avoir été la voix du groupe Afrikana Soul Sister, la chanteuse montréalaise Djely Tapa, fille de la célèbre griotte malienne Kandia Kouyaté et du griot et danseur Djely Bouya Diarra, colporte sur la scène internationale l’art vocal des « Maîtres de la parole » dont les origines remontent à l’Empire Mandingue du 13ème siècle . Le titre Home est dédié à la chanteuse Saran Kouyaté, la petite sœur de sa grand - mère . Avant la mort de cette dernière, Djely Tapa était encore à la recherche d'une inspiration, d'une voix, d'un style de musique auquel se référer . Depuis que cette grande dame n'est plus, Djely la porte en elle et peut enfin affirmer sa propre voix . La chanson représente la chaleur de la famille, de la maison, de l'être aimé :

Avec les onze titres de l'album Barokan publié une première fois l'an dernier, Djely Tapa met en lumière les différentes régions de son pays en incorporant ses multiples traditions séculaires . Il est aussi vivement question d'émancipation féminine et pour cet opus, elle a souhaité amener les traditions africaines avec elle dans le futur . Installée à Montréal depuis une quinzaine d’années, elle a travaillé avec Caleb Rimtobaye, alias Afrotonix, DJ adepte du mouvement afro - futuriste . On aime cette musique oscillant entre les traditions sahéliennes, le blues et l'électro qui s'ouvre avec Future Art Tribe, un morceau atmosphérique porté par le timbre de la voix puissante de Djely Tapa, à la fois grave et haut - perché dans le style diatonique des griots .

Nouvelle naissance de Barokan sur le label 440, le 23 octobre avec des titres inédits + des remixes à venir . . .

Djely Tapa – Photo Jypheal – Etallon Grou…rt par Maliciouz

