"Harare", la poésie afrofuturiste du quatuor BLK JKS

Publié le 31 mars 2021 à 13:44 par Guillaume Schnee

Les pionniers de la scène afropunk sud-africaine annoncent l'album "Abantu/Before Humans" avec un clip poétique en forme de méditation numérique sur l'idée de la migration.

Né dans le quartier de Soweto, le quatuor BLK JKS, prononcez "Black Jacks", s'est imposé sur la scène rock underground de Johannesburg à la fin des années 2000 en dynamitant les codes du genre, usant de riffs metal puissants comme des musiques traditionnelles locales, de basse bub, de funk progressif ou de rythmes électros Kwaito . La sortie en 2009 de leur premier album After Robot les propulsa sur scène avec The Roots, Alicia Keys, Femi Kuti ou les Foo Fighters avant que le groupe ne se sépare .

Une musique révolutionnaire qui inspire aujourd'hui des artistes comme Urban Village, Nakhane ou Petite Noir voyant certainement avec bonheur le retour de BLK JKS . Le groupe vient en effet d'annoncer la sortie de l'album Abantu/Before Humans, attendu le 21 mai via Glitterbeat Records et dévoile la vidéo magnifique du titre Harare :

Réalisée par Mpumelelo Mcata, la vidéo est "une méditation numérique sur l'idée de la migration, à travers l'espace et le temps, de l'utérus au tombeau. " Un titre sur lequel le quatuor est accompagné par l'artiste multidisciplinaire Nandipha Mntambo et le rappeur du Lesotho Morena Leraba, rejoignant la liste des invités de l'album comme le guitariste malien Vieux Farka Touré et Money Mark, alias Mark Ramos Nishita des Beastie Boys .

Mpumelelo Mcata, Tshepang Ramboa, Molefi Makananise et Tebogo Seitei nous embarquent une fois de plus dans un univers sonore unique et activiste où le spiritual jazz du 21ème siècle se mêle à un afro - rock axé sur la guitare et les cuivres, à un groove cosmique, à l'énergie du rock, aux rythmes et à l'harmonie des polyphonies sud - africaines et aux pulsations électros .

BLK JKS album "Abantu/Before Humans" / Glitterbeat