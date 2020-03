Notre petit guide pour vivre la musique en live depuis chez soi

Publié le 19 mars 2020 à 15:07 par FIP.fr

Entre les concerts fait-maison et les plateformes de vidéo en streaming, le monde de la musique s'organise pour offrir dans les salons la crème de ses productions.

Confinement, distanciation sociale . . . un mal actuellement nécessaire mais aux conséquences lourdes pour les amateurs de concerts . Malgré les dates et les festivals annulés ou reportés, le monde de la musique s'organise pourtant et les musiciens multiplient désormais les initiatives pour rendre leur art accessible en mettant leurs nouveaux albums en libre écoute, ou en organisant avec créativité des sessions live "maison" via les réseaux sociaux .

Pour rompre l'isolement, plusieurs institutions musicales mettent ainsi à disposition une pléiade de concerts à voir en streaming vidéo depuis son salon . Rock, jazz, opéra, musiques du monde et électroniques, hip hop, metal, FIP vous propose une sélection non exhaustive de musique à voir et à écouter, depuis chez vous :

Référence dans le domaine, la chaîne publique Culturebox regroupe des contenus culturels captés par le groupe France Télévisions et met à disposition ses vidéos de concerts enregistrés toute l'année . Ces archives vous permettent par exemple de revivre chez vous les moments forts des plus grands festivals tricolores comme les Trans Musicales de Rennes ou encore Jazz à la Villette :

Autre plateforme de choix, Arte Concert propose elle aussi un catalogue impressionnant avec plus de 600 concerts regroupés par genre et disponibles en streaming . La chaîne organise notamment ses Concerts Volants et invite des artistes nomades et des poètes voyageurs à l'Institut du Monde Arabe, comme ici avec la chanteuse franco - nigériane Asa :

N'oubliez pas non plus La Blogothèque qui ouvre grandes ses archives depuis quelques heures sur Youtube . Célèbre pour avoir popularisé les "Concerts à emporter", la pépite parisienne vient de remettre en ligne ses "Soirées de poche" avec une sélection allant de Damien Rice à Kevin Morby en passant par Feist, Angel Olsen, Charles Bradley et bien d’autres encore :

Pour les amateurs d'opéra, plusieurs institutions prestigieuses comme le Metropolitan Opera ou l'Opéra de Paris vous offrent un peu de rêve en mettant en ligne leurs grandes créations comme Les Contes d’Hoffmann, Le Lac des cygnes, Carmen, Le Barbier de Séville, ou encore le Manon de Jules Massenet :

La Philharmonie de Paris met aussi à disposition sur son site internet plus de 100 concerts en intégralité et plus de 900 extraits . L'occasion de ( re ) découvrir quelques monuments de musique classique mais aussi de jazz, de rock et de musiques électroniques parfois joués avec un grand orchestre . Vous pourrez ainsi revivre des concerts allant de Jeff Mills en passant par Kokoroko, Vincent Peirani, Nicolas Godin, Oumou Sangaré, Kraftwerk, Yaron Herman . . . :

Classique encore, saluons également le prestigieux label Deutsche Grammophon qui vient de concocter une longue playlist regroupant sessions live et séances de studio avec Daniel Hope, Agnes Obel, Max Richter, Anne - Sophie Mutter, Elina Garanca ou encore Víkingur Ólafsson :

De leur côté, les artistes trouvent aussi des moyens créatifs de rompre cette distanciation avec le public en rendant disponibles leurs nouveaux albums ou en multipliant les concerts privés diffusés sur les réseaux sociaux . John Legend, Arca, Flavia Coelho, Yo - Yo Ma, Charli XCX, Waxahatchee, Ben Gibbard, Code Orange, Christine and the Queens, Major Lazer, Neil Young, Diplo, Pink, Bono, Cécile McLorin Salvant . . . les musiciens sont de plus en plus nombreux à rompre l'isolement de tous avec leur musique :

L'heure est ainsi à la mise en ligne de titres, de mixes ou autres contenus exclusifs permettant de passer le temps en musique . La batteuse française Anne Paceo annonce ainsi de son côté sur les réseaux sociaux publier l'intégralité de ses concerts filmés à Jazz sous les Pommiers, Jazz in Marciac et Philharmonie de Paris :

Et bien sûr, tous les concerts de FIP sont également disponibles en ré - écoute à cette adresse . . .