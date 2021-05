Publié le 14 mai 2021 à 06:33 par Catherine Carette

Le chanteur Dan Gharibian (ex-Bratsch), la pianiste Macha Gharibian et trois autres musiciens arméniens nous baladent de Paris à Beyrouth, en passant par Erevan, Istanbul, Alep, Los Angeles …

Quinze ans après leur premier album, inspiré par les airs traditionnels d’Arménie, de Grèce, d'Anatolie, de Géorgie . . . le groupe Papiers d’Arménies nous emmène en voyage de Erevan à Los Angeles, en passant par le Pirée, Constantinople, Istanbul, Alep, Beyrouth ou encore Paris, avec la joie chevillée au cœur malgré le destin tragique du peuple arménien . Gulo est une chanson populaire arrangée par la pianiste de jazz Macha Gharibian, fille de Dan Gharibian, fer de lance de la musique tsigane et de l’Est avec Bratsch ( ( de 1972 à 2015 ) et chanteur de son propre trio actuel . Ici la voix profonde et bouleversante de Dan chante l’amour :

Je me suis brûlé à son amour, depuis elle vient hanter mes nuits et fait pleurer mes jours .

Guenats en arménien, c’est le mot pour trinquer à l'amitié, à la joie . Et la musique n'est jamais loin pour célébrer la vie et cette Arménie plurielle que met en lumière le disque Guenats Pashas. Aret Derderyan ( accordéon, voix ) , Artyom Minasyan ( doudouk, clarinette, shevi, zurna, pekou, voix ) , Gérard Carcian ( accordéon, voix ) , Macha ( piano, voix ) et Dan ( guitare, voix ) ont chacun, chacune, cheminé et grandi à travers leurs expériences musicales personnelles, comme nous l'explique Simon Abkarian :

La musique arménienne est une "très vieille dame" . Si ses mélodies graves et majestueuses soulignent la souffrance et la nostalgie due à la perte et l’éloignement de la terre natale, elles célèbrent tout autant la plénitude de l'existence avec gratitude . Partout dans le monde, les Arméniens conservent un fort sentiment d’identité et d’héritage .

"Il y a tellement de nous, de nos histoires, nos expériences que ce disque est unique dans le paysage des musiques arméniennes . Il raconte nos voyages, nos amours, nos séparations, nos joies, nos larmes, nos rêves, ce que nous sommes tout simplement . Il est aussi le fruit de la grande histoire qui nous précède, celle de nos parents, nos grands - parents et nos arrière - grands - parents . Et enfin, il y a ce que nous traversons aujourd’hui, l’incertitude de demain, les interrogations, les doutes, et l’envie encore de vibrer, sentir, aimer, rire, pleurer".

Guénats Pashas sort le 14 mai chez Meredith Records .

