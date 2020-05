« Future Toyi Toyi », la transe sud-africaine de Coldcut

Publié le 25 mai 2020 à 14:32 par Ghislain Chantepie

Le duo londonien prépare la sortie d’un nouvel album collaboratif et dévoile un premier extrait fiévreux avec les rappeurs captoniens Soundz of the South.

Voici donc des nouvelles de Coldcut . Gourous du sample au tournant des années 90, accordeurs géniaux du hip - hop et de la house, fondateurs du label Ninja Tune et activistes avant tout de l’image et du son, les Anglais Matt Black et Jonathan More s’installent désormais dans la soixantaine mais n’ont semble - t - il toujours pas dit leur dernier mot .

Les deux têtes pensantes du duo londonien ont certes passé plus de temps durant la dernière décennie à forger leur légende à coup d'anniversaires synonymes de soirées et de coffrets discographiques qu’à produire de nouveaux disques . Il y a trois ans pourtant, ils surgissaient encore avec une adroite célébration du courant dub sur l'album Outside The Echo Chamber composé avec le maître du genre Adrian Sherwood .

En 2020, les pères de Timber semblent avoir choisi de creuser, plus encore, ce sillon collectif en annonçant un nouveau projet collaboratif baptisé Keleketla !. Inspirés ( ou pas ) de leur compatriote Damon Albarn qui s’est fait spécialiste du genre ces dernières années, les deux Coldcut tissent ainsi aujourd’hui un passionnant pont musical entre Londres et Johannesburg où ils ont pris contact, par le biais de plusieurs associations, avec une partie de l’avant - garde musicale sud - africaine .

Du guitariste jazz Sibusile Xaba au percussionniste adepte du malombo Thabang Tabane, les jeunes talents semblent ainsi nombreux sur cet album où s’invitent également d’autres figures fameuses parmi lesquelles la formation afrobeat Antibalas, le saxophoniste et déjà bon connaisseur de Johannesburg Shabaka Hutchings, et même le regretté Tony Allen qui a offert ses baguettes sur plusieurs titres du projet avant sa disparition le mois dernier .

KELEKETLA! | Ninja Tune

Premier extrait dévoilé de ce disque prometteur attendu en juillet chez Ninja Tune / Ahead of Our Time, Future Toyi Toyi annonce ainsi la couleur avec sa transe fusionnant des percussions frénétiques à un chant révolutionnaire scandé très haut par le collectif anticapitaliste Soundz of the South . Enregistrée en partie dans un township à l’est du Cap, cette fièvre bouillante puise son énergie dans sa ferveur politique, mais aussi dans les arrangements électroniques farouches concoctés par Coldcut . Un vent de fraicheur pour ce duo jamais plus à l’aise que dans son rôle d’entremetteur en studio de toutes les inspirations .