"Fundo De Marê Palinha" la coladeira des 70's de Voz Di Sanicolau

Publié le 9 juillet 2020 à 12:18 par Guillaume Schnee

Le label Analog Africa réédite l'unique disque de la formation cap-verdienne dont la chanteuse Joana di Rosario fut la première femme de l'île a enregistrer un album studio.

Après nous avoir plongé au cœur de la forêt amazonienne péruvienne avec les trésors cumbia de sa compilation Ranil y su Conjunto Tropical, le label Analog Africa nous invite au Cap - Vert ou plus précisément sur l'île de São Nicolau en rééditant l'unique album du groupe local Voz Di Sanicolau sorti en 1976 . Enregistrés en quelques jours à Rotterdam par les sept musiciens du combo, les six titres de ce Fundo de Marê Palinha proposent une vision personnelle de la coladeira, une musique très populaire au Cap - Vert apparue dans les années 30 à São Vicente et une version accélérée de la morna . Un disque entré dans l'histoire comme le premier album studio où une femme cap - verdienne tient la première place .

Accompagnée par la voix de Tô - Zé, la chanteuse Joana di Rosario survole de sa voix majestueuse le groove tropical chaleureux des claviers et des guitares électriques qui ondulent entre les rythmes des percussions et des cavaquinhos ancrés dans le son des îles établies par la génération précédente d'émigrés cabo - verdiens .

Joana di Rosario / Analog Africa