"Frotter les mains", le duo plein de chaleur de Ballaké Sissoko et Oxmo Puccino

Le joueur de kora dévoile un titre écrit avec le rappeur, un avant-goût de son album "Djourou" en solitaire ou en conversation avec d’autres frères de musique.

Se rapprocher, se réchauffer et se toucher . Il faut se toucher car les mains peuvent guérir nous suggèrent Ballaké Sissoko et Oxmo Puccino qui livrent la clé de leur chemin de vie sur cet extrait de l’album Djourou du Malien, attendu le 19 février 2021 . Enregistré au Studio Ferber par Renaud Letang, le titre symbolise le lien d'amour fraternel entre Paris et Bamako .

Tiens moi fort, volontiers, que mes bras retiennent le ciel tout entier . Ce matin j’vais travailler sans appât du gain donc je me frotte les mains .

Pour Oxmo Puccino, Ballaké Sissoko est comme un oncle, que le violoncelliste Vincent Segal lui a présenté : "La vie ne me laisse pas tranquille soit elle se moque de moi soit elle me rend petit . Cette fois - ci, la mise en scène était parfaite . Vincent Segal m'a fait passer à un niveau supérieur dans la pratique de mon art et ce jour là, il me présentait Ballaké que mes parents écoutaient lorsqu'ils jouaient dans l'Orchestre National du Mali . Je rêvais quand Vincent me parlait de Bamako et de leur session d'enregistrement . J'attendais donc l'occasion de nous inviter mutuellement à la première occasion ( . . . ) " .

Le maître de la Kora a enrichi sa pratique de l'instrument grâce à ses nombreuses rencontres avec des artistes venus d’autres horizons . Sa musique qui s'appuie sur les mélodies mandingues, est toujours en mouvement .

Djourou, c’est la corde, celle qui me relie aux autres .

Dans ce monde incertain, Ballaké Sissoko nous offre une pause salutaire, intime et universelle . Son album nous balade de solos envoûtants en dialogues épurés avec ses sœurs et frères humains . Avec Camille, Piers Faccini, Salif Keita, Arthur Teboul, le chanteur de Feu ! Chatterton, il tisse une histoire singulière qui nous relie au monde . Le dialogue en humanité se fait aussi avec son vieux compagnon de route Vincent Segal, le clarinettiste Patrick Messina ou encore la koraïste de Gambie Sona Jobarteh .

"Djourou" sort le 19 février 2021 sur le label Nø Førmat !

