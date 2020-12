"Freedom", l'hymne libérateur de David Walters

Publié le 4 décembre 2020 à 14:37 par Guillaume Schnee

Après "Soleil Kréyol", le musicien-chanteur présente un premier titre magnifique de son quatrième album "Nocturne" gravé en acoustique avec Vincent Segal, Ballaké Sissoko et Roger Raspail.

En début d'année le poète globe - trotter David Walters sortait son nouvel album solo Soleil Kréyol, un hymne éblouissant à la richesse du métissage musical des caraïbes et au groove new - yorkais des années 70 et 80 . Stoppé en pleine tournée, par la pandémie, l'artiste a mis son énergie créative au service de nombreux livestreams et surtout à l'écriture de son quatrième long - format intitulé Nocturne et attendu le 5 février sur le label Heavenly Sweetness . Une nouvelle aventure acoustique et méditative sur laquelle il a invité un trio magique composé du violoncelliste nomade Vincent Segal, du maestro malien de la kora Ballaké Sissoko et du maître tambour guadeloupéen Roger Raspail .

Installé pendant une dizaine de jours dans une cabane près de l’Océan, David Walters crée ses chansons qu'il propose à ses musiciens au moment de l'enregistrement . Une session acoustique improvisée qui comme une jam de jazz sera fera "sans clic, sans casque et sans électronique" . De ces trois jours de complicité artistique est née cette œuvre harmonieuse et spontanée .

Une musique aussi mélancolique que merveilleuse sur laquelle plane le chant créole de David qui vous caresse puis vous secoue l'âme, sublimé par la douceur des cordes cristallines de la kora, la gravité céleste du violoncelle et les rythmes ensorcelants des percussions . Sur ce premier titre Freedom, David Walters chante le pouvoir libérateur de cette musique métisse et prend sien le slogan militant et universel de Fela Kuti « Music is the weapon » .

David Walters et ses musiciens seront en concert le 11 mars à La Cigale à Paris .

"Nocturne" / Heavenly Sweetness

