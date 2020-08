"Footsteps In The Snow" l'imaginaire nomade de L'Attirail

Publié le 12 août 2020 à 12:29 par FIP.fr

La formation présente un nouveau road-movie musical captivant et transglobal où les expéditions polaires, le banditisme social ou la fièvre de l’or nous content un monde sans murs.

Fondé en 1994 par Xavier Demerliac et Jean‐Stéphane Brosse, L'Attirail puise dans sa musique acoustique cet esprit de liberté cher aux grands voyageurs et explorateurs . Qu'importent les frontières et les genres pour ces musiciens nomades qui nous proposent à chaque création une bande originale de l'imaginaire, une musique universelle et fraternelle venue de la Mer Noire, des Balkans, de l’Asie Centrale, du Mexique ou d’un Grand Ouest américain fantasmé . Deux ans après avoir flirté avec le ska d’une manière libre et joyeuse sur How to Swim in the Desert, le groupe revient avec une nouvelle aventure, intitulée Footsteps In The Snow :

Sur ce nouveau voyage l'artiste algérien Sidi Bemol, déjà invité dans How to Swim in the Desert, signe plusieurs textes et chante en kabyle, en anglais ou en roumain . Chacun des quatorze titres de ce treizième album raconte une histoire fabuleuse, une soif de liberté, une quête d’aventures exceptionnelles aux quatre coins du globe . Des vies de personnages héroïques ou anticonformistes comme celle de Errico Malatesta, révolutionnaire anarchiste italien qui dut fuir son pays en 1884 pour l’Amérique du Sud et entama une désastreuse et fugace carrière de chercheur d'or en Patagonie, celle de Alias Mate Cosido, « bandit du peuple » argentin des années 30, d’Henri de Monfreid, trafiquant d’armes sur la mer rouge, le personnage de Joseph Kessel .

Dans ce conte musical intemporel aux mille et une couleurs on peut s'imaginer voyageant dans les dernières diligences de l'Ouest, aux côtés des Bakhtiaris iraniens ou de Jack London pendant la deuxième ruée vers l’or à la toute fin du 19ème siècle ou en naufragés de l’expédition antarctique d’Ernest Shackleton bloqués sur l’île de l’Éléphant .

L'album "Footsteps In The Snow" sort le 21 août via Les Chantiers Sonores / CBS Productions