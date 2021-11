Le chant suave du nouvel album rétro futuriste de Diana HP

Publié le 9 novembre 2021 à 08:53 par Catherine Carette

Avec "Fazer e Cantar", l'artiste brésilienne s’inspire du "Clube da Esquina" de Belo Horizonte qui mêlait tradition brésilienne, bossa-nova et jazz avec la musique populaire anglo-saxonne des années 60 à 80.

Fille de la flûtiste Lena Horta et du bassiste Yuri Popoff, Diana HP est l’héritière d’un nouveau style, associé à la capitale de l'état du Minas Gerais, insufflé aux débuts des années 70 par Milton Nascimento et Lô Borges . Malgré l'oppression culturelle de la dictature militaire, les amis du Clube de Esquina écrivaient des chansons inspirées par les nouveaux modes d'expression artistique des démocraties occidentales et ouvraient une fenêtre vers un futur plus libre . Avec l'album Fazer e Cantar mixé par Dave Mac Donald ( Portishead ) , la jeune chanteuse, musicienne et compositrice, toute imprégnée de cet esprit aventurier, s'est entourée de musiciens français qu'elle a rencontrés lors de ses voyages à travers le monde . Avec eux elle invente son propre mood, respectueux des valeurs de la tradition mais regardant vers demain . Le titre Gagarine de Yuri Popoff sur des paroles d'Hector Branquinho, rend hommage au pionnier russe de la conquête de l’espace :

Diana est née à Belo Horizonte et a grandi à Rio de Janeiro . Elle s'est formée au chant, à la flûte et au piano à travers l’étude de la musique classique et du jazz, tout en écoutant beaucoup de musiques populaires brésiliennes, africaines, européennes et américaines . Après de nombreux voyages, elle s'est installée à Londres puis à Paris . Fazer e Cantar a été enregistré en France avec les musiciens, producteurs du collectif français JazzBastards, Vincent Taeger ( Tiger Tigre ) , Vincent Taurelle ( Le Sacre du Printemps ) et son compagnon de vie Mathias Allamane ( Eric legnini, Manuel Rocheman ) .

Le poète philosophe Márcio Borges a écrit quatre textes dont le titre qui donne son nom à l’album et reflète le credo de Diana HP : "Faire au mieux en chantant avec amour et plaisir" pour aller au - delà des dangers qui planent au - dessus de l'humanité :

L'album Fazer e Cantar sort le 3 décembre en 33 Tours / Digipak et 45 Tours sur le label indépendant Z Production