Exclu : Lucas Santtana arrête le temps sur "A Pele Morena"

Le songwriter brésilien publie une ballade poétique inédite tirée des sessions d'enregistrement de son album "O céu é velho há muito tempo".

Bahianais d'origine, Lucas Santtana a laissé de côté les expérimentations musicales de ses albums précédents sur "O céu é velho há muito tempo" . Pour dénoncer les tumultes de son pays en proie à l'obscurantisme, l'artiste a préféré, cette fois, la chaleur et la douceur « vozviolao », guitare - voix dans une collection de ballades militantes et poétiques . A la fureur du bruit et de la haine, le multi - instrumentiste oppose la force de l'amour comme sur cet inédit superbe A Pele Morena, qui signifie la peau bronzée :

A Pele Morena est une ballade d'été qui évoque un souvenir intime, et reprend une citation du célèbre poète brésilien Waly Salomão: "la mémoire est une table de montage" . Je me remémore, à travers le souvenir de couleurs, de gens et de sons, un réveillon passé avec des ami ( e ) s sur une plage paradisiaque au nord - est du Brésil .

A Pele Morena est un titre plus sentimental, avec un ton moins politique que le reste de l'album . Lucas explique qu'à côté du militantisme, "il faut aussi développer un espace protégé, que l'on partage avec ses proches . On a besoin de se reconnecter à cet amour pour continuer à se battre" . Une ballade méditative, ode à ces instants de sérénité qui nous donnent cette douce impression que l'horloge s'arrête .

