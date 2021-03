Exclu : l'album "Navegar" de João Selva en écoute

Publié le 31 mars 2021 à 08:49 par Guillaume Schnee

L'artiste brésilien nous offre un carnet de voyage exubérant en forme d'hymne à la créolité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco.

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva a grandi à Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes convertis . Il étudie les musiques brésiliennes ( capoeira angola, samba de roda, maracatu, coco de roda ) et décide de parcourir le monde, propose des spectacles aux enfants défavorisés et absorbe les vibrations musicales et culturelles à chaque escale de ses voyages pour construire son univers musical tropicaliste . Sur son deuxième album, Navegar, le Lyonnais d'adoption nous invite à une croisière pop tropicale festive, naviguant de Rio, au Nordeste brésilien, dans les Caraïbes, au Cap Vert ou en Angola . Trois ans après son premier long - format Natureza, l'artiste présente son nouvel album le 2 avril sur Underdog Records, à écouter en avant - première ici :

Sur l'album Navegar, João Selva nous embarque dans un nouveau périple inspiré du concept de «Black Atlantic» ( le livre de Paul Gilroy ) , soit l'émergence d'une culture mixte basée sur les allers - retours de la diaspora africaine dans l'Atlantique, intégrant librement des éléments africains, latins, américains et des cultures des Caraïbes . "

Enregistré suite à un voyage au Brésil fin 2019 avec son complice multi - instrumentiste Bruno Patchworks, l'album est une ode à la créolité et à la tolérance rythmée par un groove festif, les rythmes afro - brésiliens et ceux des anciennes colonies portugaises comme le forró, le kompa, le funaná ou le semba . Un périple exaltant à travers cet "Atlantique Noir" lusophone mêlant avec élégance les références culinaires et culturelles dans un bain de jouvence funk ou disco des années 70 .

"A Bahia j'évoque la samba et le piment, à Olinda je me déguise pour le carnaval, je danse le Kompa dans les Caraïbes, je me délecte d’une cachupa et du funana à Cabo Verde… clairement tous ces lieux m’ont transformé énormément ." explique João Selva qui a invité sur l'album sa compatriote et complice Flavia Coelho .

