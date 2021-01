"Ethnicolor", le nouveau clip sensoriel de Nicolas Repac

Publié le 13 janvier 2021 à 14:51 par Catherine Carette

Le génial touche-à-tout nous ensorcelle avec un extrait de "Rhapsodic", son blues kaléidoscopique planétaire attendu le 15 janvier.

Passionné par les polyrythmies depuis l'enfance, Nicolas Repac poursuit son joyeux voyage expérimental multicolore dans l’univers de l’ethnomusicologue Charles Duvelle qui lui laissé carte blanche pour piocher dans sa superbe collection Prophet . Laissons - nous porter par l'utopie poétique de Nicolas Repac avec le clip Ethnicolor réalisé par Stanko, à découvrir en avant - première . Quels sont ces yeux qui nous scrutent avant de partir à travers le monde chercher la pulsation de la vie qui est la même partout ?

Après “Swing Swing” et “Black Box”, le guitariste de jazz, auteur - compositeur - interprète, pionnier de l’électronique et de l’informatique poursuit ses échappées belles et redonne une nouvelle vie aux vieux enregistrements du génial collecteur de pans entiers de mémoires dans les contrées les plus reculées de la planète .

( . . . ) Voyageur immobile, je fais le tour du monde . Chasseur cueilleur de rêves sonores en technicolor . . .

L'album Rhapsodic composé de 13 morceaux ( sur 51 composés ) visite les terres africaines, là où la musique se vit à chaque instants de la vie et partout . Entre violon subsaharien, percussions du Bénin ou Kora malienne, Nicolas Repac compose avec la diversité des voix, des rythmes et textures sonores, un canevas totalement innovant et réjouissant .

L'album sort le 15 janvier 2020 sur le label Nø Førmat ! Ethnicolor

