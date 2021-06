"Erzulie" le blues incantatoire d’Erol Josué

Publié le 31 mai 2021 à 16:02 par Catherine Carette

Le chanteur, danseur, conteur, figure majeure de la musique haïtienne et vaudou, fait son retour avec son magnétique album "Pelerinaj".

Treize ans après Régléman, le célèbre houngan ( grand - prêtre vaudou ) , anthropologue et artiste total Erol Josué retrace les dix dernières années de sa vie artistique avec le très habité Pelerinaj, riche de quinze années d'un énorme travail de recherche et de restitutions . Entre tradition et modernité, son nouveau disque mêle chœurs traditionnels haïtiens, calebasses et guitares saturées, blues, groove, afrobeat et rythmes électro pour appeler à la transe contemplative dans une version transgressée . Le titre Erzulie écrit en collaboration avec Philippe Cohen - Solal ( co - fondateur du trio Gotan Project ) , est un hommage à la déesse de l’amour et de la beauté :

Vivant entre la capitale d'Haïti et New - York, le passeur des traditions haïtiennes invente aussi d’autres mondes avec des entités aux multiples visages . De contredanses en mélopées intimistes, de l'hommage à la foudre version deep electro au vacarme grouillant de la banlieue sud de Port - au - Prince, ce briseur de stéréotypes et merveilleux performer nous embarque sur plusieurs continents car le vodou est pour lui, un chemin de création et d’expression contemporaines .

"Pelerinaj est un disque ainsi qu'une création scénique, initié suite au séisme de janvier 2010 en Haïti . Il s'agit d'un voyage qui sillonne la ville, le vodou et ma mémoire à travers des sons et des gestes à la fois personnels et mythiques liés à Haïti" .

Il convoque les esprits en compagnie de plusieurs autres artistes comme Ben Zwerin, Jacques Schwarz - Bart, Mark Mulholland, Ronald Cauvon, Arthur Simonini et le producteur américain Charles Czarnecki . On note aussi la participation du guitariste Jean - François Pauvros, une des belles figures des musiques improvisées et expérimentales depuis le milieu des années 1970 . A ses côtés aussi, le sorcier des percussions afro - brésiliennes Jorge Bezerra et Claude Saturne, imprégné des rythmes et chants vaudous traditionnels haïtiens .

Un voyage musical et intellectuel sacré et festif, irrésistible et envoûtant, propice au décollage immédiat .

L'album Pelerinaj est sorti le 28 mai chez chez Absilone / Geomuse

Pelerinaj - Erol Josué - Label Géomuse