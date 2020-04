En avril le maître du sitar Ravi Shankar aurait eu 100 ans

Publié le 15 avril 2020 à 15:06 par Catherine Carette

Sa fille Anoushka et ses disciples lui rendent hommage sur "Sandhya Raga".

Le compositeur et virtuose Ravi Shankar, qui a joué avec Yehudi Menuhin, John Coltrane ou encore Philip Glass, est le plus grand ambassadeur de la musique indienne et incarne son impact sur la musique occidentale . Le père de la chanteuse Norah Jones et de la sitariste Anoushka Shankar, décédé en décembre 2012, aurait eu 100 ans ce 7 avril 2020 . Pour célébrer cet anniversaire, Anoushka Shankar, qui s'est vouée à la musique savante hindoustani, ( et collabore notamment avec Sting, Herbie Hancock, Buika . . . . ) a demandé à des étudiants de son père de l'aider à jouer une des pièces du maître, qu'elle aime particulièrement .

J'ai d'abord joué Sandhya Raga lors de mon premier concert à treize ans . ( . . . ) J'aime penser que cela l'aurait fait sourire de nous voir jouer à nouveau ensemble, réunis en musique tout en s'étalant sur la planète .

Le 7 avril 1920 dans la ville sacrée de Varanasi, naît Robendra Shankar, rebaptisé Ravi Shankar en 1956 pour sa première tournée américaine . Issu de la haute caste des Brahmanes, il n'était pas destiné à être musicien . Mais très jeune il intègre la troupe de danse de son frère aîné, participe aux tournées européennes et revient en Inde à la fin des années 1930 pour étudier le sitar .

Il a consacré sa vie à faire connaître et aimer la musique de son pays . Son immense connaissance des ragas “était inégalée” dixit sa fille et son jeu a influencé de nombreux musiciens de rock, de pop ou de jazz en quête de nouvelles sonorités, comme les Rolling Stones ou John Lennon :

Ce "génie de la musique" dixit Norah Jones, a laissé derrière lui un héritage musical et spirituel immense . De nombreuses manifestations culturelles qui devaient célébrer cet anniversaire, sont reportées ultérieurement .