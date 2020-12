Emicida et Gilberto Gil célèbrent la culture afro-brésilienne

Publié le 16 décembre 2020 à 15:03 par Guillaume Schnee

Pour accompagner son film documentaire consacré à l'héritage du peuple afro-brésilien, le rappeur de São Paulo invite le chanteur légendaire sur le clip "É Tudo Pra Ontem".

Leandro Roque de Oliveira alias Emicida nous vient des quartiers nord de São Paulo, berceau de la nouvelle scène hip - hop brésilienne qui a déjà révélé des artistes comme Criolo . Le poète urbain a sorti en février son nouvel album AmarElo, véritable hymne à l'unité et la tolérance dans un pays divisé par la politique de son président Jair Bolsonaro . Mais pour l'artiste activiste cette unité passe par la reconnaissance de l'héritage incontestable, et souvent oublié, du peuple afro - brésilien, pilier essentiel au développement du Brésil .

Profitant d'une performance historique au Theatro Municipal de São Paulo, un lieu réservé à l'élite, Emicida a décidé d'illustrer son combat contre l'exclusion et pour la mémoire par le documentaire Emicida : AmarElo – Hier et maintenant disponible actuellement sur la plateforme Netflix . Parmi la myriade d'artistes présents dans le film, de l'artiste trans à Pabllo Vittar, en passant par Marcos Valle, Maria Bethania ou Wilson Das Neves, l'auteur a invité la légende du mouvement tropicaliste et ancien ministre de la culture Gilberto Gil pour un duo sur le titre É Tudo Pra Ontem :

Réunis pour la première fois, Emicida et Gilberto Gil nous offrent avec É Tudo Pra Ontem une ode à la vie et à la richesse intergénérationnelle . Sur des beats instrumentaux et des chœurs down tempo, le MC brésilien lâche son flow avec langueur, rejoint par le chanteur qui déclame de sa voix pénétrante le poème "La vie n’est pas utile" du leader de la lutte pour les droits indigènes et de la forêt au Brésil, Ailton Krenak . Une rencontre artistique poignante sublimée par la vidéo magnifique d'Evandro Fióti projetant sur la façade du Theatro Municipal de São Paulo des images d'archives, d'anonymes et de musiciens, comme des témoins vivants de la richesse de cette longue aventure humaine et culturelle que voudraient faire oublier certains livres d'histoire .

Emicida - documentaire "Emicida : AmarElo – Hier et maintenant"