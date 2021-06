Dans le casque de... Vaudou Game

Publié le 1 juin 2021 à 07:28 par Guillaume Schnee

Avant la sortie du quatrième album de Vaudou Game, "Noussin", Peter Solo partage avec vous sa bande-son du moment.

Profitant du confinement, Peter Solo et son Vaudou Game remanié se sont retranchés en studio pour graver le successeur d'Otodi, sommet de transe afro - groove festif et engagé . Un quatrième album nommé Noussin, "Reste fort" en Mina, le dialecte majoritaire au Togo, qui sonne comme un cri d'espoir avec l'énergie positive de ses dix titres attendus le 11 juin via Hot Casa Records . Fidèle à sa philosophie spirituelle en rapport direct avec la nature, Peter Solo évoque sur ses riches orchestrations, le péril environnemental et les tensions du climat économique et social ambiant .

Toujours en quête de nouveaux territoires sonores, Peter Solo s’aventure sur quelques titres hors de sa gamme vaudou sacrée pour aller se reconnecter à ses années londoniennes . Pour nous faire patienter, l'artiste a sélectionné quinze titres pour une paylist captivante où se croisent l'Orchestre Poly - Rythmo de Cotonou, Bella Bellow, Wilson Pickett, James Brown, Youssou N'Dour ou Léo Ferré :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

A propos de sa sélection, Peter Solo déclare : "Étant né au Togo dans le berceau du Vaudou je m’inscris dans la filiation des ainés tel que Roger Damawuzan, le James Brown de Lomé ou le tout puissant orchestre Poly Rythmo de Cotonou . Notre afro funk analogique puise son inspiration des grands maîtres fondateurs de la Soul tel que James Brown, des sublimes mélodies d'un Wilson Pickett mais aussi de la jeune génération talentueuse Afro Beats . Notre volonté est aussi d’essayer de mélanger le dialecte togolais essentiellement Mina avec le français en essayant de faire sonner les mots et qui mieux qu’un Brel ou un Ferré pour s’inspirer. "

Vaudou Game est en concert le 10 juillet à l'Esplanade du Lac à Aix - les - Bains dans le cadre du festival Musilac .

Tracklist de la playlist :

1 - Roger Damawuzan - Tirez tirez

2 - Orchestre Poly - Rythmo de Cotonou - Se Ba Ho

3 - Akofa Akoussah - Sumga Ma Bacci

4 - El Rego - Feeling You Got

5 - Benin - Sagbohan Danialou - Gbèto vivi

6 - Bella Bellow - Blewu

7 - James Brown - I Got You ( I Feel Good )

8 - Otis Redding - A Change Is Gonna Come

9 - Wilson Pickett - In the Midnight Hour

10 - Richard Bona - Suninga

11 - Zlatan X Burna Boy - Killin Dem

12 - Salif Keita - Folon

13 - Youssou N'Dour - 7 Seconds ft . Neneh Cherry

14 - Léo Ferré - Avec le temps ( enregistrement TRS )

15 - Jacques Brel - Ces gens - là