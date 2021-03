Dans le casque de… Omar Sosa

Publié le 9 mars 2021 à 15:22 par Guillaume Schnee

Pour fêter la sortie de son nouvel album "An East African Journey", le pianiste cubain partage avec vous sa bande-son du moment et dévoile une session live de "Thuon Mok Loga".

Profitant des escales de sa tournée en 2009 dans sept pays d'Afrique de l'Est, Omar Sosa a enregistré des sessions lives avec des grandes figures de la musique traditionnelle du Kenya, de Madagascar, du Soudan, d'Ethiopie, du Burundi, de Zambie ou de l'île Maurice . L'album An East African Journey, attendu le 19 mars, est le fruit de ce pèlerinage musical et de ces rencontres . Avant de venir présenter en live son album dans nos studios le 19 mars, l'artiste nous a confié une playlist de titres et de musiciens qui lui sont précieux et dont il explique le choix ci dessous :

Sur son nouvel album An East African Journey, Omar Sosa a partagé son art métisse à Madagascar avec Rajery, au Soudan avec Dafaalla Elhag Ali, en Ethiopie avec Seleshe Damessae, au Burundi avec Steven Sogo, en Zambie avec Abel Ntalasha et sur L’île Maurice avec Menwar . Un voyage extraordinaire et une communion entre le jazz contemporain et la musique traditionnelle africaine dont il dévoile aujourd'hui la session live du titre Thuon Mok Loga filmée au Kenya avec Olith Ratego

Lancer le lecteur audio

A propos des titres de sa playlist, Omar Sosa déclare :

1 . Ali Farka Toure – Soukora

"Un des musiciens africains qui m’a toujours inspiré !"

2 . Busi Mhlongo – Yehlisan’umoya Ma - Africa

"L'une des chanteuses zoulou les plus puissantes que l'Afrique du Sud a donné, et que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Paris . J’ai été impressionné par sa force et sa passion pour le chant, et elle est également impressionnante sur scène ."

3 . Oum – Fasl

"J'ai eu l'occasion de la rencontrer au Maroc et j'ai toujours aimé sa subtilité et son sens de la mélodie, ainsi que la couleur de sa voix ."

4 . Miles Davis – Mystery

"Le professeur, le guide, un sage musical, un point de référence presque incontournable pour ceux qui aiment la philosophie du jazz . Il a toujours évolué jusqu'au dernier moment de sa vie, ce projet le confirme . C’est l'un des derniers ou sinon le dernier projet qu'il a fait avant sa mort, je pense qu'il n'a pas pu le terminer complètement . "

5 . Frederic Chopin – Prelude 4 in E minor, Op . 28, "Suffocation"

"Un génie, un guide, une musique essentielle dans la discographie de tout musicien . L’amour pur traduit en musique . Un romantique qui m'a fait devenir romantique . "

6 . Rubén Gonzáles - Siboney

"Mon grand professeur et l'un des meilleurs pianistes et musiciens que l'histoire de la musique cubaine a donné . Un jour, il m'a dit de jouer ce que je ressentais à l'intérieur de moi, et c'est sans aucun doute la meilleure leçon que j'ai pu recevoir de toute ma vie . Un mot de louange, de respect, d'admiration et de gratitude serait peu pour décrire ce que je ressens et ressentirai toujours pour le grand Rubén Gonzáles . Je souhaite de la lumière et de l’élévation pour son esprit de maître . "

7 . Earth Wind & Fire – Fantasy

"Quand j’ai découvert Earth Wind & Fire, mon monde sonore et ma vision de la musique ont radicalement changé et à partir de ce moment - là, ce groupe, son son et sa mise en scène ont été et demeurent un livre d’apprentissage . "

8 . Anita Baker – Sweet Love

"Quand j'ai besoin de me détendre, la musique d'Anita Baker et cette chanson en particulier sont un baume de paix et d’amour ! "

9 . Marvin Gaye – God is Love/Mercy Mercy Me ( The Ecology )

"Un disque de chevet, une musique de l’âme et pour l’âme . "

10 . Herbie Hancock - Succotash

"Professeur et référence pour de nombreux pianistes aujourd'hui, voici l'une de ses premières œuvres où l'on peut entendre un beau et à mon avis excellent travail de ce que nous appelons le latin jazz aujourd’hui . "

11 . Ceremonie O’Gou – Kote Iwa Yo Ye

"Proche des traditions afro - cubaines, cette musique vaudou me connecte à mes racines et à mes ancêtres . "

12 - Camarón de la Isla - Eres como un Laberinto

"Révolutionnaire du flamenco, il a ouvert le genre à d'autres voies . C’est aussi un pionnier qui a fusionné le flamenco avec des instruments électroniques . "

13 - Thelonious Monk - Round Midnight

"Ma grande inspiration . Thelonious est un maître de la liberté, de l'espace et de l'honnêteté musicale . Il est authentique dans chaque note jouée . "

14 . - Bola de Nieve - No siento

"Poète, grand pianiste, compositeur, sa musique est essentielle dans l'architecture de la musique cubaine . "

15 . Bob Marley – Corner Stone

"Un autre maître ! Qui aime la musique, aime Bob Marley . Son âme est pure et sa musique respire l’optimisme . Il est un révolutionnaire musical . "