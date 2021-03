Dans le casque de… Leon Michels

Publié le 18 mars 2021 à 13:14 par Guillaume Schnee

Avant la sortie de "Yeti Season", le nouvel album de son projet El Michels Affair, le producteur et multi-instrumentiste partage avec vous sa bande-son du moment.

Maître es groove de Brooklyn, le producteur et multi - instrumentiste Leon Michels a fondé le supergroupe soul Menahan Street Band, accompagné de Sharon Jones ou Charles Bradley et a créé le label retro - soul Big Crown Records . Mais c'est avec son projet El Michels Affair qu'il a pu laisser vagabonder son imaginaire dans des productions aussi intemporelles qu'universelles .

Un an après sa bande originale d’un film imaginaire, Adult Themes, El Michels Affair nous plonge à nouveau dans un de ses songes groove, une rêverie sombre où s'invitent une bonne dose de funk turque et la soul de Mumbaï . Un album intitulé Yeti Season et attendu sur Big Crown Records le 26 mars 2021 . Pour fêter l'événement, l'artiste nous a confié une playlist de titres et de musiciens qui lui sont précieux, un voyage où les chansons turques croisent le hip - hop ou le funk bollywoodien et perse :

Avec son art mélodique et son sens du groove cinématographique, l'Américain touche - à - tout nous projette, avec Yeti Season, dans son univers musical hypnotique et finement ciselé . Au gré d'orchestrations luxuriantes de guitares psychédéliques, de thèmes et d'instruments turkmènes et anatoliens, de cuivres rutilants, de lignes de basses nerveuses, de beats hip hop et de rythmiques changeantes ou de claviers évanescents, Leon Michels et ses complices nous invitent à un bal soul bollywoodien où l'on peut entendre le chant hindi éthéré et la voix magnifiquement obsédante de Piya Malik .

À propos des titres de sa playlist, Leon Michels déclare :

1 Barış Manço - Lambaya Püf De

"Cette chanson était ma drogue d'entrée dans le funk turc psychédélique . Il y a des années, ma femme et moi sommes allés à Istanbul en vacances, et chaque fois que j'allais faire des achats de disques, il y en avait plusieurs exemplaires partout . "

2 Madlib - Dancing Girls Theme

"La façon dont Madlib a utilisé des disques indiens sur "Beat Konducta Vol . 3 & 4: In India" a été une grande source d'inspiration pour l'album Yeti Season. "

3 Erkin Koray - Estarabim

"Le premier gars à combiner le rock américain et le folk turc, arborant toujours haut son drapeau de freak . Erkin Koray fait de la musique aussi funky que les tenues qu'il porte sur ses pochettes d'album . Estarabim est une bonne introduction à la musique de Koray, avec toutes sortes d'instruments turcs traditionnels sympas, de rythmes du niveau de Zeppelin et une guitare fuzzed . "

4 King Jung Mi - It's raining

"Un morceau hors du commun d'un disque super cool produit par la légende coréenne de psych Shin Jung - hyeon . "

5 Action Bronson - Easy Rider

"J'adore ici le sample du titre "Adımız Miskindir Bizim" de Mazhar Ve Fuat

6 Özdemir Erdoğan - Gurbet

"Özdemir Erdoğan était le "jazzeur" de la scène musicale turque . Gurbet est le mélange parfait de folk traditionnel turc et de pop américaine de la fin des années 60 . "

7 Esmeray - Ayrılık Olsa Bile

"C'est aussi un disque que j'ai découvert lors de mes achats de disques à Istanbul . Des aspects de cette chanson se sont glissés dans ma propre musique au fil des ans . "

8 Kamuran Akkor - İkimiz Bir Fidanız

"Une chanson funk turque parfaite . "

9 Freddie Gibbs - Education

"Madlib a utilisé un échantillon tellement cool de Rd Burman pour celui - ci . Il n’a même pas eu à faire grand - chose . L'original est aussi hip hop que possible . "

10 Selda Bağcan - İnce İnce Bir Kar Yağar

"La chanteuse / compositrice / productrice prolifique Selda Bağcan a fait beaucoup de disques meurtriers . Toute sa musique est un trésor pour les producteurs de musique à la recherche d'échantillons . "

11 GonjaSufi - I’ve Given

"J'adore ses disques . Des productions toujours cool et créatives . J'adore la façon dont il a retourné l'Inan Ki d'Erkin Koray . "

12 Shahram Shabpareh - Prison Song

"J'ai découvert cette chanson du disque Nas que Kanye a échantillonné . Je considère celui - ci comme un morceau de musique parfait . Les trompettes à feu rapide, les gazouillis de l'enregistrement, le chant… j'aime tout dans ce titre . "

13 R . D . Burman - Title Music ( Shalimar )

"J’ai acheté ce disque quand j’avais 20 ans . C’était le premier disque indien que j’ai acheté et le plus cher que j'ai acheté à l’époque . R . D . Burman était comme le Morricone of India, un compositeur prolifique de bandes originales qui a enchaîné les disques incroyables . "

14 Kourosh Yaghmaei - Gole Yakh

"Eothen de Now - Again Records m'a d'abord excité avec Kourosh . Belle musique d'Iran . "

15 Fang Jai Viangjan - Thepporn Petchubon

"Il y a tellement de bonnes compositions de musique soul thaïlandaise en ce moment . J'adore les mélodies de cuivres et l'utilisation de l'effet d'écho dans celui - ci .

En écoute Dans le casque de… Omar Sosa