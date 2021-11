Dans le casque de... Céu

Publié le 10 novembre 2021 à 07:37 par Guillaume Schnee

Pour fêter la sortie de son nouvel album "Um Gosto de Sol", l'icône pop de São Paulo partage avec nous sa playlist du moment.

Depuis son premier album en 2005, la compositrice et chanteuse de São Paulo, Céu Whitaker Poça s'est imposée avec ses textes féministes et ses prises de positions politiques portées par sa voix suave et son univers musical inventif et élégant . Après sa chronique acerbe des années Bolsonaro sur l'album Apká !, l'artiste pop a profité de la pandémie pour réaliser un vieux rêve, celui d'enregistrer une collection de reprises des titres qui ont nourri sa propre mémoire musicale . Sur les quatorze titres de l'album Um Gosto de Sol (Un Goût de Soleil) , Céu s’est replongée sur le début de son éducation musicale, dans les disques qu'elle écoutait enfant chez ses parents .

Un travail introspectif qui a conduit l'artiste à revisiter avec toute sa créativité des titres samba et pop de Milton Nascimento et Ronaldo Bastos, Rita Lee, Ismael Silva, João Gilberto, Antonio Carlos & Jocafi, Alcione, Revelação de Xande de Pilares, mais aussi une version presque bossa nova de la chanson psychédélique May This Be Love de Jimi Hendrix, Paradise de Sade ou I Don't Know des Beastie Boys . Avant la sortie, le 12 novembre, de son sixième album, Céu nous a confié une sélection de titres et de musiciens qui lui sont précieux et dont elle explique le choix ci dessous :

A propos des titres de sa playlist, Céu déclare :

1 ) "Quem tem carinho, me leva" - Geovana . C'est une grande sambista, compositrice, qui a commencé sa carrière dans les années 70 et qui m'apporte cette nostalgie des choses simples et bonnes, une excellente voix, un texte superbe et une belle “samba" . Je suis très fan de Geovana .

2 ) "Maresia" - Rachel Reis, a fait cette chanson dont je suis devenu complètement accro, je l'ai écoutée d'innombrables fois, je pense qu'elle est très bien faite et je pense qu'elle a tout pour gagner une dimension pop au Brésil parce que c'est un mélange d'Arrocha ( Rythme du nordeste ) avec un peu de musique sertanejo . C'est parfait, délicieux, de bonnes paroles, cette fille est très talentueuse .

3 ) "Nem Um Pouquinho" - Duda Beat est un phénomène, une personne que j'admire et respecte beaucoup avec la manière intelligente dont elle gère sa carrière, son talent, de plus du fait qu’elle est totalement indépendante . Je suis une fan .

4 ) "Doce" par les Boogarins, je suis amie des garçons du groupe, ils ont déjà quelques albums à leur répertoire et tous sont très bons . Ils sont un groupe dans le sens parfait de ce qu'un groupe est possible d'être, avec une parfaite harmonie, je suis vraiment fan de chacun d’eux, et toujours attentive à tout ce qu'ils lancent .

5 ) Caetano Veloso a fait cette chanson pour moi pour mon disque Apká !, je lui avait fait une commande; il l'a gentiment composée et finalement a fait sa propre version de "Pardo" dans son dernier album . Je n'ai rien à dire, Caetano est le plus grand, la référence suprême, une passion et celui qui nous donne le nord aussi .

6 ) L'album de Frankie Reyes fut pour moi une véritable obsession pendant la pandémie, l'album auquel j'ai eu recours à de très nombreuses reprises pour me reconnecter à ma propre essence, me calmer dans les moments difficiles, donc il sera marqué à jamais, et j'ai fini par choisir "Noche de Ronda", qui est un très beau boléro . Je suis folle des boléros .

7 ) "Te Llevaré" do Lisandro Meza, une chanson plus ancienne qui apporte ce genre de Cumbia plus lente que j'aime beaucoup, je suis une grand fan de la musique latino - américaine .

8 ) la version de Gal d'une chanson de Caymmi et dans ce disque Gal Costa, cette voix limpide et précieuse, un vrai cristal de la musique brésilienne, s'est consacrée à chanter uniquement des chansons de Caymmi , le disque s’ intitule "Gal chante Caymmi" . J'ai choisi Vatapá parce qu'elle a un swing merveilleux que j'adore et que je l'écoute encore et encore .

9 ) Kali Uchis, dont j'ai déjà dit plusieurs fois combien je suis fan d’elle . Je vois beaucoup de musique brésilienne se mélanger avec sa musique colombienne et sa pop, et j'ai choisi cette chanson la version “Honey Baby” ( SPOILED ! ) , que je trouve vraiment charmante et très belle .

10 ) "17 Léguas E Meia" - Gilberto Gil, le Roi, le propriétaire du monde, de la guitare et des folies harmoniques, rythmiques et mélodiques qui fait hurler mon âme de joie et auquel j'ai toujours recours dans les moments où j’ai besoin de vibrer avec une énergie plus libre et plus joyeuse .

11 ) "Azul Moderno" - Luiza Lian est une fille extrêmement talentueuse . J'ai participé à l'enregistrement de son disque et pendant la pandémie, nous avons fait un enregistrement pour son nouveau projet . Je suis une grande admiratrice de son travail et je veux toujours accompagner sa trajectoire musicale .

12 ) "Faraó Divindade do Egito" - Olodum. Eh bien, j'ai découvert pendant la pandémie que j'ai des ancêtres égyptiens ! ( rire ) et j'ai beaucoup écouté cette chanson, un classique du style de musique "axé" dont je suis amoureuse . Une musique qui évoque le temps des pharaons et me rappelle des moments joyeux de mon adolescence .

13 ) "O Que Não Me Destrói Me Fortalece” - Baiana System, ces musiciens sont excellents, leur show est de loin l'un des meilleurs spectacles au Brésil, cela me manque tant d'aller à un concert Baiana ! Il y a peu de temps, ils m'ont appelée pour participer à leur dernier album “OXEAXEEXU” .

14 ) João Donato et Jards Macalé, deux géants de la musique brésilienne, deux références fondamentales, ils ont sorti un album ensemble . Quand j'ai vu sa couverture, j'ai versé une larme d'émotion pour la simplicité de leur approche . Je pense que le monde a besoin de choses aussi simples et à l’état brut . Je propose une très bonne chanson, de ces deux grands artistes . L'album entier est une merveille et le nom de la chanson que j'ai choisie est Côco Taxi .

15 ) Pour terminer, j’ai choisi un album de Dr . Drumah qui passe en boucle ici à la maison . J'ai fini par choisir le titre “El Camino Del Sol", mais je vous recommande l'album dans son entier . Le nom de l'album est Nu - Konduktor .

