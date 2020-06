Dans le casque de... Blundetto

Publié le 18 juin 2020 à 14:22 par Guillaume Schnee

Pour fêter la sortie de son nouvel album "Good Good Things" le producteur partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment... Un voyage musical au cœur des mélodies du monde.

Dix ans après son premier album Bad Bad things, le musicien et producteur Max Guiguet alias Blundetto vient de publier son nouvel album Good Good Things sur le label Heavenly Sweetness . Le mélodiste voyageur a puisé dans son imaginaire luxuriant pour composer une oeuvre élégante et sophistiquée au service des émotions . L'artiste nous invite ici au Brésil, en Jamaïque, en Afrique ou en Amérique Latine en compagnie de ses complices Hindi Zahra, General Electric, Chico Mann et Biga Ranx, Crime Apple et Leonardo Marques . Pour fêter avec nous la sortie en digital de cette nouvelle aventure, Blundetto nous offre une playlist magnifique à écouter ci - dessous :

"Inconstance ou éclectisme ? J'ai toujours envisagé la musique comme un vaste champ d'exploration des émotions . D'une bande - son enfantine où se rencontraient Oum le Dauphin, les pulsions de Jacques Loussier ou la théâtralité d'un Jacques Brel, jusqu'à mes années de Grand Mix avec Radio Nova et la curiosité contagieuse de Jean - François Bizot, je me délecte encore aujourd'hui du travail des compositeurs, producteurs, musiciens qui savent ignorer les formats et nous inviter au coeur de leur monde intérieur . " nous dit Blundetto .