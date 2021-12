"Cosecha", l’appel à la persévérance de Lehna

Publié le 21 décembre 2021 à 15:39 par Catherine Carette

La chanteuse-guitariste dévoile un premier single aux résonances sud-américaines de "Ligne O", son très sensible album folk chanté en espagnol, en français et en anglais.

Après un premier disque en 2014 qui nous emmenait à Valparaíso Bay, la chanteuse-guitariste parcourt cette fois toutes les collines de la ville dans le bus la ligne O, emblématique de la cité portuaire. Portée par les cordes, cuivres et percussions de ses neuf acolytes, Lehna, passionnée par les langues et les mélanges musicaux, chante en équilibre sur un fil traversant les influences folk, world ou jazz, caressant ses rêves pour que s'efface l'âge. Un vagabondage plein de grâce qui s'adresse à sa fille. Cosecha en espagnol signifie récolte. La chanson égrène les cycles lunaires. Il y a des lunes pour grandir, des lunes pour vérifier, des lunes pour récolter puis pour se souvenir. "Le chemin est long, souviens-toi" dit Lehna. C’est la vie qui nous dit quand il faut semer et quand il faut moissonner :

J’ai écrit cette chanson sans me rendre compte que je l’écrivais d’abord pour moi. Peut-être donnera-t-elle du courage à d’autres. Musicalement, elle s’inspire de rythmes traditionnels andins et plus précisément chiliens, des terres où les croyances en les pouvoirs de la lune sont encore très forts et respectés.

Lehna s’est formée "à l’oreille" aux musiques traditionnelles de Bretagne, d'Irlande ou encore d'Europe de l'Est avec son oncle Frédric Samzun. Violoniste de formation, elle a appris la musique classique au conservatoire de Lorient puis s'est initiée au jazz avant de poursuivre l’exploration de divers répertoires. Elle a aussi étudié la littérature, l’histoire, les langues étrangères et a vécu plusieurs années au Chili, au Canada et en Roumanie.

Française d’origine elle s’est immergée dans diverses traditions musicales qui sont autant de couleurs que reflète sa musique d'aujourd'hui. Lehna, la porteña, a grandi à Lorient. Elle apprit à sonder l'océan et "cela a profondément marqué ma musique et la genèse des chansons de l’album", précise t'elle. Émotion garantie.

Ligne O sort le 25 février 2022 chez Inouïe Distributions

Lehna : voix, textes et compositions, Nicolas Cambon à la trompette, Camilo Gamoral au quenacho, Louise Lagaye au violon, Mathilde Long au violoncelle, Guillaume Magne à la guitare électrique, Nicolas « olé » Martinez à la batterie, Alexis Rapinat au cor d'harmonie, Thomas Rozes aux percussions additionnelles et Emmanuelle Touly, alto.

