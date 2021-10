Céu annonce l'album de reprises "Um Gosto de Sol"

Publié le 18 octobre 2021 à 13:00 par Guillaume Schnee

En prémices à la sortie de son sixième album, l'artiste pop de São Paulo dévoile une version irrésistible du titre "Chega Mais" de sa compatriote Rita Lee.

Issue du creuset multiculturel de la métropole São Paulo, Céu est de cette génération d'artistes considérant avec respect la musique populaire brésilienne ( MPB ) mais lui préférant les productions pop et électroniques actuelles . Depuis son premier album en 2005, la compositrice et chanteuse s'est imposée avec ses textes féministes et ses prises de positions politiques portées par sa voix suave et son univers musical inventif et élégant .

Après sa chronique acerbe des années Bolsonaro sur l'album Apká !, l'icône pop a profité de la pandémie pour réaliser un vieux rêve, celui d'enregistrer une collection de reprises des titres qui ont nourri sa propre mémoire musicale . Parmi les quatorze chansons de l'album Um Gosto de Sol ( Un Goût de Soleil ) , Céu Whitaker Poça a choisi de dévoiler sa version de Chega Mais, un titre pop que la star brésilienne Rita Lee a gravé au début de sa carrière solo en 1979 .

"Rita Lee est une de nos grandes figures féministes, la femme de la musique brésilienne qui a toujours tenu tête aux mecs . Elle a toujours travaillé avec beaucoup de liberté et maîtrise tous les domaines . Elle régnait sur une ville de São Paulo en parfait équilibre, où le rock et la musique brésilienne se mélangeaient" explique Céu qui retrouve sur ce nouvel album ses complices Pupillo ( batteur et producteur ) , le français Hervé Salters génie du synthé vintage de General Elektriks et Lucas Martins ( basse ) . Un casting complété par Andreas Kisser, guitariste du groupe de Metal Sepultura, ici à la guitare acoustique .

L'album Um Gosto de Sol est attendu le 12 novembre via Urban Jungle/Warner .