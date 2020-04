"Adan on dot Soley", la soul futuriste de Célia Wa

Publié le 6 avril 2020 à 13:45 par Catherine Carette

La chanteuse, flûtiste et compositrice guadeloupéenne humaniste dévoile le premier single "Soul & Ka" de son futur album, un message d'espoir à la jeune génération.

Le Gwo ka, la biguine, le jazz, le Hip - Hop, le reggae, l'électro n'ont pas de secret pour la jeune chanteuse, musicienne et danseuse qui collabore notamment avec David Walters, Casey et Sonny Troupé .

Nous sommes en Guadeloupe, sur la plage de Tillet, à Deshaies, une des plus belles étendues de sable de la Basse Terre . Célia Wa chante Adan on dot Soley, (Dans un autre soleil ) pour célébrer la vie qu'elle veut savourer à tous les instants . Rendant hommage aux êtres chers qui sont partis, elle pense à ceux et celles qui font notre avenir .

Entourée de danseuses et d'un danseur magnifiques, vêtus de blanc, comme l'écume des vagues qui viennent mordre la plage, Célia Wa, qui n'est pas sans faire penser à la chanteuse, violoniste, beatmakeuse et productrice Sudan Archives, alterne habits de lumière, chant et flûte sur des arrangements hypnotiques .

Célia Wa - Photo Acerola Production

Gratitude pour ce nouveau jour . On garde espoir et patience . Une pensée et prière pour tout ceux qui sont malades et ceux qui nous ont quittés

Née à Paris, Célia Wa s'est initiée au Ka, tambour local, à l'âge de dix ans, avant de se former à la flûte traversière et de jouer au sein du big band guadeloupéen Kimbol . De retour en France, elle se passionne pour la danse Hip - hop, suit les cours de l'American School of Modern Music de Paris et participe à la comédie musicale Kirikou. Son talent lui fait croiser les routes d'artistes comme Blackunit, Nbee Erik Pedurand, Freepon, Lisa Spada, Nickylars, Corinne Pierre Fanfan . . .

Après son Wa Electro Quartet ( 2012 ) , elle créait en 2018, Adan on dòt solèy part 1, un projet électro singulier avec la beatmakeuse Ka ( ra ) mi, initiant ainsi ce qu'elle nomme le Karibfurusound .