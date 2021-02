"Blue Shaman", la passion des brassages du globe-trotter Abaji

Publié le 25 février 2021 à 14:28 par Catherine Carette

Le chanteur multi-instrumentiste dévoile le flirt spirituel entre son âme méditerranéenne et la tradition celte de Donald Shaw et Michael McGoldrick.

L'auteur, compositeur, chanteur et musicien Abaji est un artiste précieux qui sait connecter les âmes . Sa passion c'est la rencontre afin de créer les sons du monde . Pour son nouvel album Blue Shaman, il est parti frotter ses cordes vocales et instrumentales aux rythmiques et aux mélodies de l’accordéoniste écossais Donald Shaw, co - fondateur du groupe Capercaillie et du flûtiste, joueur de cornemuse, Michael McGoldrick, accompagnateur notamment de Mark Knopfler et Dire Straits .

Le Gréco - Turc d’origine arménienne est né au Liban et vit à Paris . Ethno - musicologue, spécialiste dans les médecines chinoises et les arts martiaux et humaniste devant l'éternel, Abaji chante en arménien, français, arabe, turc, grec pour honorer ses racines et lancer des passerelles entre les peuples . Il fabrique et collectionne un grand nombre d'instruments comme le bouzouki, la guitare - oud, le violon double - corde, le duduk, les clarinettes en bambou, la lap - harpe, la guitare - sitar, spécialement créée pour lui, qui devient violon oriental ou encore de multiples percussions qu'il ramène de ses voyages .

Après Beyrouth, Bédouin Blues ou encore Route & Roots qui marquait la redécouverte des musiques arméniennes et libanaises, c'est à Glasgow qu'Abaji est allé chercher l'inspiration . Il nous ouvre une porte vers son univers shamanique et nous offre un regard résolument bienveillant sur le monde .

Blue Shaman sort le 12 mars chez Absilone .

