"Bichos" les visions afro-vénézuéliennes de Raúl Monsalve y los Forajidos

Publié le 26 octobre 2020 à 11:02 par Guillaume Schnee

Le bassiste célèbre la richesse de la musique afro-vénézuélienne à travers un cocktail contemporain et militant de latin jazz, d'afrobeat, de funk ou de musique électronique.

Depuis de longues années Raúl Monsalve étudie la musique des communautés afro - vénézuéliennes de son pays, apprenant à en maîtriser les instruments et les rythmes traditionnels qu'il mêle au jazz latin, à l'afrobeat, au funk ou à la musique électronique . Fort de ses expériences de musicien auprès du maître highlife Orlando Julius, de la formation funk psychédélique The Heliocentrics ou du groupe Afrika 70 de Fela Kuti, le bassiste et chef d'orchestre s'est bâti une discours musical universel et futuriste en capturant la richesse et l'énergie du folklore de la région côtière de Barlovento .

Après ses aventures solo ou avec son projet folk Insólito UniVerso, l'artiste se présente aujourd'hui avec l'œuvre Bichos, le troisième album de sa formation Raúl Monsalve y los Forajidos en écoute ici :

Avec l'aide du batteur et producteur Malcolm Catto ( Heliocentrics, Quantic, Yussef Kamaal ) Raúl Monsalve a réuni un all stars de musiciens vénézuéliens, londoniens et parisiens, sa ville d'adoption . Tous célèbrent ici l'essence de la musique afro - vénézuélienne à travers une oeuvre extatique et militante où l'afro - funk, l'afrobeat et le latin - jazz côtoient les mélodies côtières traditionnelles, les percussions polyrythmiques quitiplás et mina ou les rythmes sangueo .

Sublimées par cet amalgame puissant orchestré de main de maître, les voix de Betsayda Machado, Luzmira Zerpa ( Family Atlantica ) , Monsalve, Lya Bonilla et Jesús Rondón & Vasallos del Sol érigent un message de combat fédérateur sur la corruption vénézuélienne et mondiale, les forces de l'amitié, de la famille, de l'entraide, de la rébellion et de la survie .