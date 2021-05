"Bella", l'ode radieuse à la nature de Vaudou Game

Publié le 12 mai 2021 à 14:22 par FIP.fr

Peter Solo et son combo propulsent leur afro-funk vaudou et militant dans des sphères rock et psychées sur l'album "Noussin".

Depuis son premier album Apiafo, le combo Vaudou Game mêle à son afro - funk des 70's les gammes et la spiritualité ancestrales des rituels vaudou de la région Togo/Benin . Profitant du confinement, Peter Solo et son Vaudou Game remanié se sont retranchés en studio pour graver le successeur d'Otodi, sommet de transe afro - groove festif et engagé . Un quatrième album nommé Noussin, "Reste fort" en Mina, le dialecte majoritaire au Togo, qui sonne comme un cri d'espoir avec l'énergie positive de ses dix titres attendus le 11 juin via Hot Casa Records .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Fidèle à sa philosophie spirituelle en rapport direct avec la nature, Peter Solo évoque sur ses riches orchestrations, le péril environnemental et les tensions du climat économique et social ambiant . Toujours en quête de nouveaux territoires sonores, Peter Solo s’aventure sur quelques titres hors de sa gamme vaudou sacrée pour aller se reconnecter à ses années londoniennes . Un univers musical renouvelé où l'afro - funk des seventies et le highlife se muent en p - funk cosmique ou en disco fiévreux, où les guitares africaines ondulantes s'envolent vers des soli de rock infectieux, où les sections hurlantes de cuivres funk, les claviers au groove psyché, les pulsations rythmiques hypnotiques et les chœurs dansants laissent place à la douceur méditative d'un spiritual jazz éthiopien ou à une pop joyeuse .