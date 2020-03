Bebel Gilberto dévoile le titre "Deixa"

Publié le 4 mars 2020 à 16:30 par Guillaume Schnee

Six ans après "Tudo", la chanteuse brésilienne est de retour avec sa bossa-nova sensuelle infusée d'orchestrations luxuriantes et de productions électroniques.

Grande héritière de la musique populaire brésilienne, la chanteuse et auteure Bebel Gilberto n'a eu de cesse de renouveler sa bossa - nova depuis ses débuts dans les années 80 avec des productions acoustiques mêlées au rock, et surtout à la musique électronique . Endeuillée par la mort de sa mère, la grande chanteuse Miúcha et de son père João Gilberto six mois plus tard, la chanteuse a trouvé le réconfort et l'inspiration auprès de son ami de longue date Thomas Bartlett . Le producteur et collaborateur de Sufjan Stevens, Saint - Vincent, The National ou David Byrne a aidé Bebel Gilberto à réaliser les 11 titres de son nouvel album Agora attendu le 1er mai via Pias Recordings . Bebel Gilberto vient ainsi de partager le titre Deixa (partir en portugais ) , un premier single entêtant où la voix de l'artiste semble dériver sur des orchestrations captivantes et oniriques .

J’ai vécu beaucoup de choses pendant que nous écrivions et enregistrions cet album . J’ai adopté une approche différente avec Agora, soutenue par l’amour et la confiance que m’a accordés mon ami de longue date qui est aussi le producteur de l’album, Thomas Bartlett . Thomas m’a laissée être moi - même . L’album s’avère être un peu plus fou que les précédents, plus mature et extrêmement sincère .

Bebel Gilberto est en concert le 13 mai au New Morning à Paris .

A écouter La joie éternelle de Sergio Mendes