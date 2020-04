Bandé Gamboa honore les trésors méconnus du Cap-Vert et de Guinée-Bissau

Publié le 23 avril 2020 à 06:22 par Guillaume Schnee

Les producteurs Guts et Francisco “Fininho” Sousa ont réuni des musiciens des deux pays pour faire revivre des titres rares ou inédits sur l'album "Horizonte".

Contacté par Guts à Lisbonne en 2018 pour réaliser une compilation sur les richesses musicales du Cap - Vert et de la Guinée - Bissau, le producteur et digger Francisco “Fininho” Sousa a proposé un projet de musique vivante plutôt qu'une énième sélection d'archives et de rééditions qui aujourd'hui inondent le marché du disque, étouffent les scènes locales actuelles et s'adressent uniquement à un public occidental . Le spécialiste de la musique africaine a alors réuni des artistes célèbres et de jeunes musiciens des deux contrées pour réinterpréter leurs propres patrimoines musical à travers les 12 titres rares de l'album Horizonte - Revamping Rare Gems From Guiné - Bissau and Cabo Verde attendu le 12 juin sur Heavenly Sweetness / Pura Vida Sounds .

Le nom de ce projet , Bandé Gamboa, fait référence à une connexion entre un quartier vivant et fier de Bissau qui s’appelle Bandé et la célèbre plage de Gamboa, juste devant la capitale du Cap Vert, Praia, le berceau du Funaná .

Sur les pas de d'Amílcar Cabral, intellectuel et stratège derrière l’indépendance des deux pays, le projet nous offre un voyage intemporel et passionnant entre le Cap - Vert et la Guinée - Bissau . Une rencontre musicale interprétée par cet All - Star Band Bandé Gamboa qui donne une nouvelle vie à ces titres de l'ombre, à l'époque mal distribués, mal produits voire inédits que Francisco « Fininho » Sousa a méticuleusement collectés pendant seize ans .

Bandé-Gamboa / Photo Jesper

Témoin de la créativité et de la vivacité des deux scènes musicales, le projet nous propulse dans un tourbillon groovy et enthousiasmant du Funaná de Praia et d'une approche moderne du rythme traditionnel « Gumbé » venu de Guiné - Bissau et rarement joué sur les scènes du monde entier .

