Ballaké Sissoko dévoile son album solo "A Touma"

Après son album de duos "Djourou", le maître de la kora signe une collection sublime de pièces instrumentales.

Depuis 40 ans, Ballaké Sissoko aime partager la beauté de son art mandingue au gré de rencontres avec des artistes venus d’autres horizons, comme récemment sur son album Djourou enregistré avec Salif Keita, Oxmo Puccino, Camille, Arthur Teboul, Sona Jorbateh, Patrick Messina et son fidèle complice Vincent Segal . Mais le virtuose malien aime aussi l'intimité de ces instants de grâce méditative et spirituelle, lorsqu'il dialogue, seul, avec les 21 cordes de sa kora, improvisant ses mélodies dans un chant céleste de sonorités suaves et cristallines . Le compositeur et musicien vient de publier sur le label Nø Førmat ! l'album A Touma à découvrir ci - dessous .

A Touma, qui veut dire "c’est le moment", est une suite de huit pièces instrumentales que Ballaké Sissoko a gravée au moment des sessions d’enregistrement de Djourou, dans l’intimité de la chapelle Sainte - Apolline, en Belgique .

Ballaké Sissoko est en concert solo :

le 16 . 09 MontpelLier ( F ) MO . CO

le 28 . 09 Haguenau ( F ) Théâtre de Haguenau

le 09 . 10 Dommarien ( F ) La Niche du chien à plumes

le 23 . 10 Perpignan ( F ) Festival de Musique Sacrée

le 05 . 11 Plaisir ( F ) La Clé des Champs

le 03 . 12 Créteil ( F ) Africolor

le 05 . 12 Montmorency ( F ) Jazz au Fil de l’Oise

le 13 . 12 Paris ( F ) Fondation Cartier – Soirée Nomade

