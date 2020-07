Balla Sidibé, le chanteur du groupe Orchestra Baobab est mort

Publié le 29 juillet 2020 à 15:18 par FIP.fr

Il était l'un des fondateurs et le doyen du mythique orchestre sénégalais, Balla Sidibé s'est éteint mercredi à Thiaroye dans la banlieue de Dakar.

« Après une journée de répétition bien remplie avec ses camarades musiciens, le chanteur ne s’est pas réveillé ce matin . Nous perdons un sage, un papa, un ami » a communiqué l’Association des Métiers de la Musique du Sénégal . Après avoir répété la veille à la maison de la culture Douta Seck pour préparer les 50 ans de l’orchestre, le chanteur et joueur de timbales est décédé brutalement confie l’administrateur de ce groupe, Thierno Koyaté . C'est un doyen de la musique Ouest - Africaine qui disparaît aujourd'hui . Balla Sidibé aura participé à l'une des plus grandes aventures musicales africaines en étant l'un des fondateurs en 1970 de la formation de Dakar Orchestra Baobab avec Oumar Barro N'diaye, Cheikh Sidath Ly, Ablaye Mboup, Rudy Gomis, Barthélémy Attisso ou saint - louisien Mohamed Latfi Ben Geloune .

Après une pause de dix ans l'orchestre avait fait son retour, continuant de propulser sur les scènes du monde entier son cocktail irrésistible de jazz, de soul et de rythmes latins associés aux de mélodies wolofs, aux rythmes traditionnels de Casamance ou aux mélodies traditionnelles d'Afrique subsaharienne . A chaque nouvelle aventure discographique, les papys du « Bao » réinventaient leur répertoire comme sur leur dernier album Tribute to Ndiouga Dieng sorti en 2017 . Le groupe devait être en concert en avril dans l'hexagone, une tournée anniversaire repoussée à cause de la pandémie du Covid - 19 .