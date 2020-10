"¡Bailalo Duro!", la transe extatique de Nkumba System

Publié le 30 octobre 2020 à 15:23 par Guillaume Schnee

Nkumba System / DR

Le combo cosmopolite du guitariste Guillaume Cros mêle rythmes et chants venus de Colombie, d'Afrique Centrale et de Cuba dans un cocktail furieusement dansant enregistré entre Bogotá et Paris.