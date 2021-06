Badume’s Band et Selamnesh Zéméné dévoilent l'hypnotique "Laliye Laliye ላልዬ ላልዬ"

Publié le 7 juin 2021 à 12:31 par Catherine Carette

Badume’s Band et Selamnesh Zéméné - Photo d'Eric Legret-

Le groupe breton et la chanteuse éthiopienne charismatique nous donnent un avant-goût de leur nouvel album roots et rock "Yaho Bele – Say Yeah".