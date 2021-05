Angélique Kidjo, Mr Eazi et Salif Keita célèbrent leur pays dans "Africa, One Of A Kind"

Publié le 27 mai 2021 à 07:20 par Catherine Carette

La diva béninoise dévoile un deuxième single de son album "Mother Nature", un hymne à notre planète pour mettre l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences.

Il y a deux mois, nous mettions en lumière Dignity, un titre d'Angélique Kidjo avec l’artiste nigériane Yemi Alade, dénonçant les violences de l'unité anti - vol de la police au Nigeria . Également fortement engagée dans la défense de l’environnement, la diva annonce son nouvel album Mother Nature avec un deuxième extrait riche de la voix d'or du Malien Salif Keïta et du flow du Nigérian Mr . Eazi, une des figures de la nouvelle scène africaine . La danse du clip réalisé par Drahmas Omofresh, se nomme Gogbahoun et vient de Ouidah, le village natal d'Angélique Kidjo :

« Nous sommes tous Africains et le sang de l’Afrique coule dans notre vie ( . . . ) Cette chanson est une déclaration d'amour au Continent . Nous voulons changer la façon dont il est représenté et montrer sa beauté au monde », dixit Angélique Kidjo dans un communiqué .

Avec Mother Nature attendu le 18 juin, Angélique Kidjo a souhaité inviter d'autres artistes comme Burna Boy, Sampa the Great, EarthGang, Yemi Alade . . . . . . Notez que l'album accompagne la sortie du film court et percutant Mother Nature de Yann Arthus Bertrand et Baptiste Rouget - Luchaire, porté par la Fondation GoodPlanet . Angélique Kidjo s'associe aux deux réalisateurs pour diffuser un message universel en faveur de la sauvegarde et de la protection de la planète et pour mettre en lumière les projets environnementaux partout dans le monde :

Ce film illustrera la chanson d'Angélique Kidjo qui sera dévoilée le 11 juin prochain, peu avant la sortie du disque .

