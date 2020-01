Amanda Magalhães et Seu Jorge amoureux sur "Saiba"

Publié le 2 janvier 2020 à 14:53 par Guillaume Schnee

Un titre et une vidéo où les deux artistes brésiliens célèbrent l'amour dans toute sa poésie et sa plénitude.

Si on n'a pu la découvrir comme actrice dans la série télévisée brésilienne 3%, Amanda Magalhães est aussi une remarquable musicienne et compositrice qui perpétue ainsi l'héritage de son grand - père, fondateur du groupe funk des années 70 Banda Black Rio et de son père William Magalhães . Grande figure du renouveau de la Musica Populeira Brasilia ( MPB ) , Seu Jorge est originaire d’un milieu modeste à Belford Roxo dans la banlieue de Rio, a connu un succès international avec son rôle de Mané Galinha dans le film coup de poing La Cité de Dieu puis avec le film A Life Aquatic, réalisé par Wes Anderson . En ces temps de chaos politique et social au Brésil les deux musiciens se sont associés sur le titre Saiba pour "transmettre les délicatesses et les subtilités d'aimer quelqu'un dans la vie quotidienne et la poésie, l'amour dans sa plénitude" selon Amanda Magalhães .

En plus d'avoir une très belle voix, Amanda est également une instrumentiste incroyable . Il est question dans ce titre des personnes, de l'amour contemplatif, du désir de vouloir être ensemble .

En février prochain Seu Jorge s'illustrera de nouveau avec un autre duo, cette fois avec le carioca Rogê pour un album dans la pure tradition « vozviolao », guitare - voix, en prise directe pour le label Night Dreamer .