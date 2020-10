Alostmen, le nouveau son du kologo

Publié le 6 octobre 2020 à 14:57 par Guillaume Schnee

Le combo ghanéen de Stevo Atambire revisite avec modernité les codes du luth traditionnel à deux cordes sur un premier album attendu en janvier.

Le groupe s’est baptisé Alostmen "parce que nous étions égarés dans la rue, appartenant au peuple des oublié_s” explique Stevo Atambire qui perpétue avec son complice Wanlov The Kubolor, la tradition du luth à deux cordes kologo du peuple semi - nomade Frafra . Si l'art du kologo a des codes bien précis, Stevo les renouvelle, utilise des overdubs et pousse son instrument vers des riffs hendrixiens . Inspirés par le rap, le reggae ou les traditions maliennes, les musiciens proposent un son nouveau illustré par les rythmes irrésistibles du titre Kologo_, premier extrait d'un album du même nom dont la sortie est prévue le 19 janvier sur le label anglais Strut .

"Les gens de ma région écoutent attentivement mes textes alors je n’écris jamais n’importe quoi . Chez nous les gens voient la musique comme un enseignement, alors j’essaye toujours de leur envoyer le bon message . Je parle de cette région, comment on y vit et ce que ce peuple expérimente aujourd’hui. " Alostmen propulse son message d'espoir et de fraternité, tout au long de ce premier album créé avec les moyens du bord, comme le raconte Wanlov : "nous avons commencé à créer cet album sur la route, durant une de nos dernières tournée en Ouganda et dans la région Nord Ouest du Ghana . J’avais un studio mobile et j' enregistrais dans différents endroits; dans des chambres d’hôtel, dans les toilettes, n’importe où, où ça sonnait bien. "

Stevo Atambire et Wanlov The Kubolor sont accompagnés sur l'album par le chanteur et joueur de goje ( violon à deux cordes Frafra ) , le joueur de talking drum Aminu et le percussionniste Sowah, rejoints sur certains titres par la légende du highlife Gyedu - Blay Ambolley, les stars du hip hop ghanéen Yaa Pono et Medikal ou le chanteur nigérian Villy . l

L'album "Kologo" sort via Strut Records