"Agua", l'appel à la nature de Bomba Estéreo

Publié le 3 février 2021 à 16:07 par Guillaume Schnee

Le combo colombien revient avec son electro-cumbia militante et dévoile trois titres de son nouvel album "Deja".

Né en 2005 au cœur de l'effervescence créative de la scène musicale de Bogota, Bomba Estéreo s'est vite imposé avec sa fusion extatique de pulsations électroniques et psychédéliques, de cumbia, de couleurs art - pop et de folklore de la côte caraïbe . Fondé par le bassiste et beatmaker Simón Mejía, le collectif a vite été rejoint par la charismatique chanteuse Liliana Saumet qui transmet ses messages écologiques et humanistes dans des shows époustouflants . Quatre ans après la sortie de son album Ayo, le duo a enregistré son nouveau projet, Deja, à Santa Marta pendant le confinement avec quelques complices comme le guitariste José Castillo, le percussionniste Efrain “Pacho” Cuadrado, la chanteuse Lido Pimienta ou le duo cubain Okan .

Ecrit pendant la tournée du groupe en 2018, Deja est un album conceptuel pensé autour des quatre éléments de la Terre . « Il s'agit de la façon dont nous sommes déconnectés, plus connectés aux appareils électroniques et aux objets virtuels qu'aux choses réelles » explique Li Saumet qui vient de dévoiler le clip magnifique du titre Agua filmé par Jhoy Suarez à côté de la maison de la chanteuse, où les montagnes rencontrent la mer . Une vidéo filmée comme un rituel imaginaire où chaque femme représente un élément différent de la nature .

Produit et mixé par Damian Taylor ( Björk, Arcade Fire ) , l'album entremêle avec magie les ambiances et les rythmes . Un voyage imaginaire et intemporel qui transmet à la fois joie de vivre et tristesse . « Nous avons fait cet album pour que vous puissiez danser dessus dans un club, mais en même temps il a un sens profond » rajoute la chanteuse .