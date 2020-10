Made Kuti libère son afrobeat sur "Free Your Mind"

Publié le 15 octobre 2020 à 12:29 par Guillaume Schnee

Le multi-instrumentiste Nigérian perpétue l'héritage musical de la famille Kuti dans une lecture contemporaine, annonçant avec ce titre émancipateur son premier album.

Made Kuti a grandi à Lagos, étudié la musique au Trinity College de Londres comme son grand - père Fela et joue depuis plusieurs années avec le Positive Force, l'orchestre de son père Femi . Loin d'être embarrassé par cet héritage familial, l'artiste poursuit le combat en musique faisant sien le célèbre message du père de l'afrobeat "Music is a Weapon" ( la musique est une arme ) .

Proche des créateurs de la jeune scène jazz anglaise dont Kokorroko ou Ezra Collective, Made Kuti s'est forgé son propre discours musical et dévoile ses talents de musicien en jouant tous les instruments de Free Your Mind, titre de transe afrobeat moderne au groove obsédant accompagné d'un clip d'images animées et de vidéos nocturnes du Shrine haut lieu de culture et de contestation politique de Lagos fondé par Fela qui connut une nouvelle vie après sa mort sous le nom de New Afrika Shrine .

"Free Your Mind est en grande partie le fruit des enseignements de mon père et de ses efforts pour me faire comprendre la situation des hommes et des femmes noirs au Nigéria, en Afrique et dans le reste du monde ." explique Made Kuti en rajoutant "cette expression signifie en réalité qu’il faut garder l’esprit critique, se servir de son esprit au maximum de ses capacités pour penser, essayer de trouver des réponses, poser les bonnes questions” .

Le premier album de Made Kuti "For ( e ) ward" sortira début 2021 sur Partisan Records .