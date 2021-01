« If I Know », l’ardeur afrobeat de Nubiyan Twist

Publié le 7 janvier 2021 à 13:15 par Ghislain Chantepie

Le jeune collectif anglais invite le chanteur ghanéen K.O.G. sur un nouvel extrait brûlant de leur prochain album.

Un peu de chaleur pour démarrer l’année ? 2021 en aura bien besoin, elle qui démarre dans la grisaille hivernale et tandis que la musique devra encore patienter avant de pouvoir renaitre en live . A tous ceux qui guettent le moment où ils pourront de nouveau danser, le jeune collectif anglais Nubiyan Twist offre donc aujourd’hui quelques gages d’espérance avec son nouveau simple baptisé If I Know .

Quatrième extrait de leur prochain album attendu en mars prochain, ce nouveau titre affiche des couleurs flamboyantes dès ses premières mesures alors qu’il invite au micro un comparse idéal pour le groupe . Kweku Sackey alias K . O . G . ( comprenez Kweku of Ghana ) qui officie d’habitude avec sa Zongo Brigade est ainsi loin d’être un inconnu pour la joyeuse troupe menée par le talentueux Tom Excell, avec qui il élabore déjà un groove afro - futuriste au sein du tandem ONIPA .

Avec Nubiyan Twist et leur melting - pot mêlant soul, afro - jazz et broken - beat, l’alchimie est donc tout aussi naturelle et se traduit aujourd’hui par ce morceau brûlant qui s’ancre tout du long sur une solide rythmique afrobeat . Au micro, l’ardeur de K . O . G . est communicative entre rap et chant traditionnel tandis que des cuivres élégants traversent en leur moitié les six minutes de ce remontant idéal . On en redemande .

"Freedom Fables", le nouvel album de Nubiyan Twist, est attendu le 18 mars 2021 via Strut Records .

