Fela Kuti célébré avec plusieurs rééditions

Publié le 5 novembre 2021

Pour les 50 ans de la sortie des albums du père de l'afrobeat, "London Scene" et "Live! With Ginger Baker", Partisan Records dévoile inédits et raretés avant l'arrivée d'un 5ème coffret vinyle.

À sa disparition en 1997, Fela Anikulapo Kuti a laissé une discographie titanesque et un héritage autant musical que militant qui continue d'inspirer les artistes des quatre coins du globe . Chargés d'entretenir la flamme afrobeat du Black President, ses fils Femi et Seun, et désormais son petit - fils Made, continuent de faire vivre et évoluer cette fusion extatique de highlife, de jazz, de funk et de rythmes yorubas .

L’année 2021 marque le cinquantième anniversaire de deux des enregistrements les plus appréciés de Fela Kuti : London Scene et l’album légendaire qu’il a enregistré avec Ginger Baker de Cream Live ! With Ginger Baker. Si le premier album sort ce 5 novembre, il faudra attendre le 25 février prochain pour le célèbre concert de l'activiste nigérian gravé avec son groupe Africa '70 et le batteur anglais . Une réédition augmentée d'un duo inédit entre les deux génies du rythme, Tony Allen et Ginger Baker, capté au Festival de Jazz de Berlin en 1978, peu de temps avant le départ d'Allen et la naissance du groupe Egypt 80 .

Partisan Records annonce également la sortie, le 10 décembre, du coffret Vinyl Box # 5, agencé par Femi Kuti et Chris Martin de Coldplay qui contient sept albums de Fela : Why Black Man Dey Suffer, Noise for Vendor Mouth, Kalakuta Show, Excuse O, Ikoyi Blindness, Original Sufferhead et Overtake Don Overtake Overtake. Chris Martin succède ainsi à Erykah Badu, Brian Eno, Ginger Baker et Questlove qui avait travaillés sur les précédents coffrets . Des albums réédités à partir des bandes originales et un travail minutieux de recherches et de restaurations qui ont notamment permis de retrouver quatre minutes non exploitées du titre de 1981, Original Sufferhead, comprenant un solo de clavier de Fela :

