Julien Decoret et Julien Boyé dévoilent l'hypnotique "Ride On"

Publié le 3 juin 2020 à 16:58 par Catherine Carette

Avec ce premier clip magnifique, le duo nous embarque sur les routes du monde, un avant-goût de leur nouvel EP "Acoustic Resistance".

Entre techno, rythmes répétitifs et musique hypnotique, Acoustic Resistance est le nouveau projet de Julien Decoret ( Joon Moon, Nouvelle Vague ) et Julien Boyé ( Gush, Nouvelle Vague, ) , fruit d'un long travail de collectes d'idées, d'instruments et de sons entrepris durant leurs voyages et tournées . Après un décollage au dessus d'une mer de nuages pour tutoyer les cimes d'une forêt millénaire, le clip de Raphaël Forichon, riche

d'images extraites du documentaire Baraka du réalisateur Ron Fricke, nous aspire au cœur de la course folle du monde :

Le regard profond et triste d'un enfant donne le ton de ce "fly - movie" entêtant et captivant à la dynamique tribale qui décrit les paradoxes entre la nature grandiose, la modernité fascinante et anxiogène de notre monde et la misère des populations traditionnelles . Le Bombo argentin, le Daff ( Iran ) , le Mridangam ( Inde du Sud ) , la Cuica ( Brésil ) , le Tama ( Afrique ) , le Saz ( Turquie ) , le Guembri ( Afrique ) , l'Anklung ( Thaïlande ) rencontrent l'harmonica de Greg Zlap, le Mridangam de Matthias Labbé et aussi la harpe, la guitare, la vibraphonette, la contrebasse, la guimbarde, le Crystal Baschet, le saxophone, et le soubassophone pour faire grimper la pression .

Puis le feu apparait, celui des puits de pétrole, des guerres, du drame des villes détruites . . . Il réapparaitra, plus poétique, avant de laisser place à l'éclipse australe qui vient apaiser la course et clore cette œuvre puissante .

Acoustic Resistance sort le 19 juin / Les Discs Du Caméléon ( LDDC )