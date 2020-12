"Abobo", le vodoun-rock victorieux du Bénin International Musical

Publié le 7 décembre 2020 à 13:21 par FIP.fr

Deux ans après son premier album, le collectif BIM dévoile ce "cri de la victoire", véritable maelstrom d'énergie vodoun-rock et hip-hop illustré dans le clip d'Axel Vanlerberghe.

Mettre en avant l'extraordinaire richesse créative de la scène musicale béninoise actuelle, tel est l'objectif de l'aventure du Bénin International Musical dont les sept musiciens - vocalistes ont propagé aux quatre coins du monde leur fusion extatique de polyrythmies vaudou cérémonielles, de chansons traditionnelles, de rock et de hip - hop . Après un concert au mythique Carnegie Hall de New York en 2019, le producteur américain Comissioner Gordon a invité le collectif africain au studio Lalabela Music de Brooklyn pour graver le titre Abobo, qui signifie "le cri de la victoire" .

Une session d'enregistrement complétée ensuite par des prises au studio Africa Sound City de Cotonou avec le producteur français Jérôme Ettinger . C'est dans les rues de la plus grande ville du Bénin, que le réalisateur Axel Vanlerberghe a capturé, dans un clip survitaminé, l'énergie incroyable de cette cérémonie vodoun - rock contemporaine annonçant un deuxième album en 2021 . Autour du rap de Nayel Hoxo et Yewhe Yeton on retrouve le batteur Jimmy Belah, le guitariste Yaovi Atcho, le bassiste Babatoundé Boni, le percussionniste Emile Totin et la chanteuse Brigitte Amessiamey .

En écoute Les sons vaudous du Benin International Musical